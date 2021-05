Il taglio medio è di tendenza in questa primavera 2021. In particolare, è richiesta da molte donne la chioma sfoggiata da Ambra Angiolini. L'attrice ha mostrato la sua nuova capigliatura in un selfie pubblicato su Instagram, con il quale ha conquistato molti like.

Look, il taglio medio

Il taglio medio portato da Ambra risulta essere pari. Sulla parte esterna sono presenti anche delle scalature molto leggere per regalare molto più movimento al tutto. Per completare il taglio medio, la conduttrice ha pensato di realizzare una bella frangia. Questo dettaglio è molto impegnativo perché ha bisogno di molti ritocchi.

Inoltre, è perfetto per cambiare totalmente un taglio o anche per rinnovare un volto. La frangia è anche ideale per mettere in risalto gli occhi. Per quanto riguarda la tonalità, Ambra ha optato per un castano cenere: si tratta di un colore molto definito e pieno. L'hairstyle in questione è anche molto facile da mettere in piega, quindi è perfetto per una donna che ha sempre poco tempo.

Altre chiome da copiare

Ultimamente, anche Penelope Cruz ha pensato di rinnovare il suo look e ha realizzato un nuovo taglio. Più precisamente, l'attrice ha optato per un carré sfilato. La capigliatura la rende molto più giovanile. Il caschetto asimmetrico risulta essere più lungo sulla parte anteriore e corto su quella posteriore.

L'hairstyle è abbinato a una tonalità dark chocolate con delle schiariture dorate impercettibili. Queste aiutano a sottolineare il movimento del carré.

Va ricordato che prima di scegliere una nuova chioma è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere. Per avere una capigliatura sempre lucente è meglio utilizzare dei prodotti adatti.

Le tendenze da scoprire continuano

Questo caschetto con asimmetria orizzontale è ideale sui capelli corposi e folti. Invece, rende molto meno sulle chiome sottili e fini. Va ricordato che su dei lineamenti delicati si può scegliere qualsiasi tipo di taglio. Il carré di Penelope è perfetto sui volti tondi: tutto questo perché le lunghezze sul davanti rendono il viso molto più snello.

L'hairstyle in questione è anche consigliato sui volti a forma di cuore; va invece evitato su quelli ovali e molto magri. In quest'ultimo caso, è molto meglio scegliere un carré sfilato con la frangetta wispy o un bel ciuffo laterale. Per quanto riguarda lo styling, sul caschetto asimmetrico si può utilizzare una mousse texturizzante. Quest'ultima si trova molto facilmente in tutti i negozi specializzati. Il momento giusto per scegliere un taglio medio è finalmente arrivato. Con un nuovo look si affronteranno con molta più spensieratezza le prossime giornate primaverili.