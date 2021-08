I tagli di capelli corti sono di tendenza per l'autunno 2021. Questa chioma è sempre molto facile da portare e velocissima da acconciare. Su una capigliatura di questo tipo si possono realizzare molti tipi di styling, per non passare mai inosservate. Inoltre tutti questi hairstyle sono ideali per avere un look molto più giovanile e fresco.

Moda, tagli di capelli corti

I tagli di capelli corti sono perfetti per regalare uno stile molto sbarazzino. Il grande protagonista dei prossimi mesi è senza nessun dubbio il pixie cut. Su quest'ultimo si possono realizzare delle scalature e può essere portato con una piega wavy o super spettinato.

Il pixie può essere abbinato a una frangia lunga e sfilata o corta. Una chioma mossa risulta essere molto veloce da acconciare e in pochi minuti si può realizzare una piega perfetta. Su questa capigliatura si può realizzare un bob: in questo caso le ciocche sul davanti risultano essere più lunghe della parte posteriore.

Altri hairstyle da prendere spunto

Anche un carré può essere abbinato a dei capelli mossi e si può creare sempre un bel volume. Su un viso tondo si può creare un ciuffo laterale e questo poi può essere fermato da un fermaglio colorato o con dei dettagli preziosi. Su una chioma riccia si devono definire i vari boccoli e si possono creare anche molte scalature: in questo modo si può bilanciare il volume e avere un look molto grintoso.

Su un caschetto la cui lunghezza arriva al mento si può realizzare una frangia piena e uno styling liscio. In questa lunga carrellata di Tagli di Capelli non può mancare una chioma corta e asimmetrica abbinata a un ciuffo maxi.

Nuove tonalità

Ultimamente Belen ha rinnovato il suo hairstyle e ha optato per una nuova tonalità. Più precisamente la showgirl ha impreziosito il suo castano con delle schiariture di colore biondo miele.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In questo modo sono stati ricreati gli stessi effetti che regala il sole. Questa tonalità va personalizzata in base al colore della carnagione: quindi è sempre meglio affidarsi al proprio parrucchiere di fiducia e in questo modo si possono evitare anche brutte sorprese finali. La nuance in questione ha bisogno di molte cure: quindi si devono utilizzare regolarmente dei prodotti termoprotettori e dei conditioner per proteggere la tonalità.

Invece per avere sempre un colore brillante si può utilizzare uno spray glossante. Belen ha mostrato la sua nuova sfumatura in una storia pubblicata si social e ovviamente in pochi minuti ha ottenuto moltissimi like.

Questo potrebbe essere il momento giusto per scegliere dei nuovi tagli di capelli corti e anche una nuova tonalità da sfoggiare nell'autunno 2021, per avere un look tutto nuovo e soprattutto originale.