I tagli di capelli di questa primavera 2022 sono tutti perfetti per avere uno stile molto glamour e sbarazzino allo stesso tempo. In particolare si può optare per lo shag sfoggiato ultimamente da Miley Cyrus e quindi questo può essere preso subito in considerazione.

Moda, tagli di capelli

Ultimamente Miley Cyrus ha rinnovato il suo hairstyle e ha realizzato un meraviglioso taglio shag. Sulla chioma sono presenti delle scalature che rendono il taglio molto più femminile. Inoltre queste regalano un bel volume sulla capigliatura e la fanno sembrare molto più folta.

Per completare l'hairstyle, la cantante ha abbinato una frangia a tendina e questa è perfetta per mettere in evidenza il volto. Per quanto riguarda lo styling, lo shag può essere portato sia mosso che liscio senza nessun problema. Il taglio in questione è molto veloce da mettere in piega e facilissimo da portare. Ad esempio questa chioma può essere fatta asciugare naturalmente all'aria o può essere definita con la piastra per capelli o con la spazzola. In questo modo si può sfoggiare uno styling sempre diverso in ogni occasione.

Tendenze hairstyle per la primavera 2022

Poi non può mancare il bob mosso portato da Matilde Gioli che continua ad essere la giusta ispirazione per questa primavera 2022.

Questo taglio risulta essere davvero molto semplice, ma mai banale. Matilde esalta il suo caschetto di tonalità castano chiaro con delle schiariture molto leggere di colore miele. Quest'ultime sono create soprattutto sulle punte. Inoltre Matilde realizza anche dei trattamenti lucidanti che regalano alla chioma un effetto glossato davvero irresistibile.

L'attrice per i suoi capelli abbina delle onde molto morbide e ampie.

Consigli

Questo caschetto pari è perfetto nella versione mossa perché rende il look molto più giovanile. Ad esempio Matilde sfoggia il bob con le radici lisce e le lunghezze ondulate, un mix davvero molto originale. Realizzare lo styling dell'attrice è molto facile.

Va ricordato che la capigliatura deve essere asciutta e liscia, per delle onde molto più definite. Quindi dopo avere asciugato i capelli si può vaporizzare un termoprotettore e successivamente utilizzare il ferro. Le varie ciocche vanno arrotolate da metà chioma in giù e lasciando ovviamente le radici lisce. Dopo avere realizzato tutte le onde, quest'ultime vanno lasciate raffreddare e poi vanno aperte con un pettine o con le mani. A questo punto si può vaporizzare della lacca, uno spray lucidante e lo styling è subito pronto. Finalmente è arrivato il momento più indicato per scegliere dei nuovi tagli di capelli da sfoggiare in questa primavera 2022.