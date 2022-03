I tagli capelli corti sono sempre molto gettonati perché sono facili da portare. Più precisamente in questa primavera 2022 si può optare per il bob sfoggiato da Gwyneth Paltrow. Quindi è arrivato il momento giusto per scoprire tutte le caratteristiche di questo hairstyle.

Moda, tagli capelli corti

Recentemente Gwyneth Paltrow ha pubblicato una foto su Instagram dove portava un meraviglioso taglio corto. Si tratta di un bob la cui lunghezza arriva al mento. Sulla chioma sono presenti delle leggere scalature sulle punte. La forma di questa capigliatura risulta essere leggermente arrotondata.

L'attrice ha abbinato uno styling liscio con la riga laterale. Il caschetto in questione ha tutte le caratteristiche dei tagli corti di tendenza in questa primavera 2022 e quindi è la giusta ispirazione.

Consigli

Questo bob può essere portato sia con la riga di lato che centrale. Inoltre l'hairstyle è perfetto per incorniciare nel migliore dei modi il volto. La tonalità della chioma di Gwyneth è un po' vintage perché sono presenti delle ciocche di colori diversi che creano un contrasto molto forte. Quindi per rendere il taglio molto più attuale si possono realizzare delle schiariture molto leggere, per avere uno stile chic. Questo tipo di caschetto è ideale sui capelli lisci o fini perché regala un bel volume.

Inoltre il taglio può essere abbinato anche alle chiome mosse, per un look molto più sbarazzino. L'hairstyle dell'attrice si adatta a ogni tipologia di viso e può essere utilizzato per nascondere alcuni piccoli difetti. Il caschetto in questione è ideale anche per togliere qualche anno.

Nuove tonalità primavera 2022

Ultimamente Maude Apatow ha rinnovato la sua capigliatura e ha realizzato una nuova tonalità sui suoi capelli.

Più precisamente l'attrice ha creato il sunset blonde: questa nuance è molto avvolgente, calda e ricca di sfumature tridimensionali. Il sunset blonde è stato ideato dall'hairstylist Jenna Perry. Questo colore è perfetto per tutte le bionde naturali o per le ragazze che vogliono arricchire il biondo platino o miele. La tonalità può essere realizzata sui capelli corti o lunghi, come ad esempio il bob o il mullet.

La sfumatura in questione può essere gestita molto facilmente anche a casa. Per avere sempre un colore come appena fatto si devono utilizzare uno shampoo e un balsamo entrambi delicati. Per quanto riguarda lo styling, la tonalità risalta perfettamente sia con una piega liscia o wavy e spettinata. Si possono pettinare anche le punte all'insù e applicare sulla chioma una molletta gioiello. Questo è il momento più indicato per scegliere dei nuovi tagli capelli corti e tonalità per questa frizzante primavera 2022. Con un look tutto nuovo una donna non può mai passare inosservata.