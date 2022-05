I tagli capelli di tendenza in questa primavera-estate 2022 sono davvero tanti e sono perfetti per accontentare anche le donne più esigenti. In particolare si può prendere ispirazione da Megan Fox che ha sfoggiato una meravigliosa chioma lunga.

Moda, tagli capelli primavera-estate 2022

Tra i vari tagli capelli di questa primavera-estate 2022, quello più gettonato è senza nessun dubbio l'hairstyle portato da Megan Fox. La lunghezza di questa chioma supera la vita e inoltre l'attrice ha creato uno styling super liscio. Megan per completare il tutto ha abbinato una frangia molto lunga e piena.

Quest'ultima è perfetta per incorniciare nel migliore dei modi lo sguardo. Invece la tonalità della capigliatura dell'attrice è rimasta sempre castana. Il taglio è stato realizzato dall'hairstylist Dimitris Giannetos.

Tagli capelli wavy

Chiara Ferragni cambia molto spesso lo styling dei suoi capelli lunghi. L'influencer ultimamente ha realizzato una piega wavy davvero irresistibile che può essere presa subito in considerazione nei prossimi mesi. Questo tipo di styling regala molto più corposità sulla capigliatura e inoltre la rende anche molto più lucente. La piega wavy è sfoggiata molto spesso anche da Beyoncé e Jennifer Lopez. Le onde bouncy presenti su questa pettinatura da diva sono ideali per non passare mai inosservate.

Per completare il tutto, Chiara ha intensificato le sopracciglia con gel e matita e inoltre ha abbinato anche un rossetto rosa antico.

Alcuni consigli da seguire

La capigliatura wavy è la vera protagonista della primavera-estate 2022 e realizzarla è davvero molto facile. Quindi per prima cosa si devono detergere e successivamente asciugare i capelli.

A questo punto si può applicare sulle punte uno spray termoprotettore. Il prodotto è ideale per evitare stress di calore e danni da styler. La chioma va divisa in due parti uguali e prima va lavorata una metà e poi subito l'altra, utilizzando sempre il ferro adatto. Se la chioma appare poco corposa e piatta è molto meglio applicare uno spray rimpolpante: in questo caso i capelli devono essere umidi e vanno asciugati a testa in giù.

L'aria calda regalerà una piega voluminosa e dall'effetto texturizzato. Per realizzare delle onde perfette si può utilizzare uno styler professionale, quindi attenzione durante la scelta dell'accessorio. Finalmente è arrivato il momento atteso da tante donne di scegliere e realizzare dei nuovi tagli capelli o degli styling molto glamour. Con tutto questo si può affrontare molto più serenamente i prossimi mesi.