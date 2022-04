I tagli capelli medi e corti sono di tendenza in questa primavera 2022 e in particolare si può prendere ispirazione da Carla Bruni. Più precisamente la cantautrice ha realizzato un lob che può essere preso in considerazione nei prossimi mesi.

Moda, tagli capelli medi primavera 2022

Sulla chioma di Carla Bruni sono presenti delle scalature e queste sono perfette per avere un bel movimento. Un dettaglio che rende l'hairstyle molto particolare è la frangia. Quest'ultima risulta essere lunga, a tendina, sfilata ad arte e ricorda molto lo stile degli anni '70.

Carla ha mostrato la sua nuova capigliatura in un video pubblicato sul suo profilo Instagram dove suona la chitarra e canta. La supermodella per l'occasione indossa degli occhiali con montatura geometrica e una camicetta di jeans blu scuro.

Consigli

Il taglio medio scalato sfoggiato da Carla Bruni è molto facile da portare e inoltre ha bisogno di poca manutenzione. La chioma in questione ricorda molto quella portata da Jane Birkin negli anni '70. Sui capelli morbidi sono presenti delle scalature molto audaci e uno styling wild e naturale. L'accessorio che completa in modo ottimale il taglio è la frangia a tendina. Quest'ultima è più lunga sui lati e corta sulla parte centrale. La curtain bangs si può trasformare molto velocemente in un ciuffo laterale.

Questo dettaglio può essere anche tagliato pari e risultare molto più pieno e voluminoso.

Tagli capelli corti primavera 2022

I tagli di capelli corti sono molto gettonati anche in questa primavera 2022. Quindi si può optare per il boule: si tratta di una capigliatura sfilata e piena, mentre la nuca è ben rifinita. Per realizzare uno stile rock si può spettinare la chioma utilizzando il phon.

Per definire perfettamente le punte non possono mancare un gel e uno spray texturizzante.

Entrambi i prodotti possono essere utilizzati anche sui tagli cortissimi, per avere sempre un look diverso in ogni occasione. Si possono pettinare all'indietro tutti i capelli e creare l'effetto wet. Per rendere l'hairstyle più originale si può abbinare anche un ciuffo lungo laterale.

Il bob può essere geometrico, pari e con o senza frangia. Sulla chioma si può optare per uno styling liscio o delle onde naturali. Ultimamente Isabeli Fontana ha realizzato un pixie cut molto corto e impreziosito da un ciuffo vaporoso. Sulla capigliatura si possono creare molto tipi di styling, proprio come mostra la modella sul suo profilo Instagram.

Insomma, questo è il momento ideale per scegliere dei nuovi tagli capelli medi e corti per la primavera 2022.