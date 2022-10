I combat boots sono i veri protagonisti dell'autunno 2022. Questa calzatura è stata sfoggiata anche dalla bella Cecilia Rodriguez. Inoltre anche la minigonna non può mai mancare nel guardaroba femminile e questa è stata indossata anche da Chiara Ferragni. Le proposte sono ideali per avere uno stile molto sbarazzino e per non passare mai inosservate. Adesso è arrivato il momento giusto per scoprire tutte le ultime novità della stagione.

Moda calzature tendenze autunno 2022

I combat boots sono stati scelti anche da Cecilia Rodriguez che è stata la prima a rispolverarli dall'armadio.

La modella ha sfoggiato un modello di colore nero e questo è realizzato in vernice. Questa calzatura è molto comoda, resistente e soprattutto impermeabile e tutto questo grazie alla suola in gomma. Gli anfibi sono indossati sempre dalle donne di tutte le età. Questo accessorio può creare un look rock o romantico e tutto questo in base a come vengono abbinati. Ad esempio Cecilia ha optato per un maxi blazer bordeaux, un reggiseno a vista e una meravigliosa gonna a pieghe. I combat boots in vernice risultano essere molto luminosi, ed esistono in tante tonalità di tendenza. Si può creare anche un bel contrasto tra la tomaia colorata e la suola carrarmato nera. Anche con i lacci si può utilizzare la fantasia e scegliere delle stringhe stampate o super colorate.

Si possono provare anche dei nuovi modi per allacciarle, come il doppio giro intorno alla caviglia e abbinare un fiocco sul retro.

Dettagli imperdibili

I combat boots non possono mai mancare nella stagione fredda perché sono utili a creare tanti tipi di outfit. Quindi gli anfibi possono essere abbinati a minidress in chiffon e un paio di collant a rete, per avere uno stile d'effetto.

Inoltre per completare l'outfit è perfetto un biker jacket in pelle. Un'altra proposta può essere quella di scegliere una camicia in seta, un maxi cardigan e dei jeans skinny scuri. Un'altra tendenza della stagione sono i pantaloni cargo abbinati ai combat boots ovviamente.

Tendenze outfit autunno 2022

La minigonna può essere sfoggiata in ogni occasione e questa è stata scelta anche da Chiara Ferragni.

L'influencer ha scelto questo capo, per una cena sul lago di Como. Più precisamente Chiara ha optato per una gonna corta di colore azzurro, per uno stile elegante e semplice allo stesso tempo. Si tratta di un modello a vita alta e dalla linea molto aderente. Ferragni ha indossato anche un top a maniche lunghe di colore celeste. Inoltre ha sfoggiato delle pumps slingback con tacco kitten, dei collant e una mini borsa. Adesso resta solamente il tempo per scegliere e sfoggiare la proposta preferita e non passare mai inosservate.