I pantaloni neri sono i veri protagonisti di questo autunno 2022. Il capo in questione è stato sfoggiato anche da Serena Autieri e quindi ha lanciato la giusta ispirazione per tutte le donne che vogliono seguire le ultime tendenze della Moda. Inoltre si può scegliere anche il meraviglioso top indossato da Kylie Jenner. Entrambe i capi sono perfetti per avere uno stile molto più giovanile. Adesso è arrivato il momento di scoprire tutte le ultime novità a riguardo.

Idee moda autunno 2022

I pantaloni neri scelti da Serena Autieri hanno una linea dritta.

Questo capo è molto comodo e può essere sfoggiato in ogni occasione, dal lavoro al tempo libero. L'attrice ha pensato di abbinare anche una camicia smoking di colore bianco e un blazer nero. L'outfit in questione le regala uno stile molto raffinato e chic allo stesso tempo. Gli straight pants possono essere accostati a giacche sartoriali, top smanicati o cardigan. La comodità e l'eleganza ora sono concentrati tutti su un unico capo: quindi i pantaloni neri non possono mai mancare nel guardaroba femminile della stagione autunnale.

I dettagli da scoprire

Per la sera i pantaloni neri dritti sono perfetti anche con un top di strass o paillettes. Invece per un pomeriggio spensierato si può optare per una t-shirt bianca, un cardigan morbido e un paio di sneakers.

Per una donna sempre in giro per lavoro o anche per svago, questa è la soluzione più adatta. Va ricordato che questo capo deve essere realizzato in un tessuto scivoloso, come ad esempio la viscosa. Invece per un perfetto outfit da viaggio sono ideali i cropped hoodie, stivaletti in suede e un paio di maxi occhiali. Quindi il look di Serena Autieri può essere subito preso in considerazione, per i prossimi mesi.

Tendenze da non perdere

Recentemente Kylie Jenner ha indossato un capo davvero molto originale. Più precisamente la modella ha trasformato un paio di jeans in un bellissimo top. Probabilmente è un limited edition, ma ugualmente ha lanciato una nuova tendenza da copiare assolutamente. Magari Kylie ha anche invogliato molte ragazze a reinventare dei pantaloni ormai consumati.

Quindi le tasche servono da maniche e la vita dei pantaloni è diventata una bella scollatura asimmetrica. Per completare il look è presente una cintura intrecciata di pelle e un paio di scarpe a punta. Invece gli orecchini dorati sono perfetti per illuminare il viso di Jenner. La modella ha pubblicato sui social la foto con questo particolare outfit e ha ottenuto molti like da tutti i suoi ammiratori. Finalmente è arrivato il momento atteso da molte donne, per scegliere e sfoggiare il capo d'abbigliamento preferito.