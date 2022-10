Gli outfit e le calzature di tendenza in questo autunno 2022 sono davvero tante. Ad esempio si può prendere ispirazione da Elisabetta Canalis che ha sfoggiato un paio di biker boots davvero molto glamour. Inoltre si possono scegliere anche i pantaloni cargo indossati da Chiara Ferragni. Entrambe le proposte sono perfette per avere un look davvero irresistibile.

Novità moda calzature autunno 2022

I biker boots sono i grandi protagonisti della stagione autunnale e ovviamente sono stati scelti anche dalla bella Elisabetta Canalis. La nuova versione di questa calzatura è stringata e con la suola di gomma.

La showgirl ha pubblicato un post sulla sua pagina Instagram dove ha sfoggiato un look urban chic davvero meraviglioso. Più precisamente Elisabetta ha indossato un paio di shorts di jeans. Si tratta di un modello molto sgambato, perfetto per mostrare le gambe della modella. La Canalis ha aggiunto anche un tank top a costine di colore bianco. Per completare il tutto non possono mancare i biker boots e quelli della showgirl sono alti e neri. Questi anfibi hanno un gambale molto morbido e la suola platform chunky.

Dettagli da scoprire

I biker boots sono l'accessorio da indossare in tutta la stagione autunnale. La calzatura in questione è sempre molto amata dalle celebrità e questi possono essere abbinati a ogni capo d'abbigliamento.

Quindi via libera con gonne midi, mini, tailleur, abiti e jeans. Per avere uno stile molto più romantico sono ideali un maglione crop, una minigonna plissé e un trench coat. Inoltre per completare il tutto non può mai mancare una giacca biker di pelle. Le ispirazioni non mancano di certo e questo è l'outfit giusto per i prossimi mesi.

Le tendenze moda per l'autunno

Invece Chiara Ferragni ha indossato un meraviglioso paio di pantaloni cargo. Il modello scelto dall'imprenditrice digitale è di colore nero, con tasche laterali e impunture a contrasto. Anche Chiara ha pubblicato uno scatto con il look scelto sulla sua pagina social. La Ferragni ha sfoggiato anche un crop top azzurro incrociato a maniche lunghe, un paio di sneakers e una borsa.

I pantaloni cargo sono sempre molto versatili e soprattutto comodi, per avere un outfit sporty-chic. Questo capo d'abbigliamento è davvero indispensabile e inoltre può essere indossato dalle donne di ogni età. Proprio così perché regala immediatamente uno stile molto più giovanile. Resta solamente il tempo di scegliere la proposta più adatta da sfoggiare in questo autunno 2022. In questo modo una donna non può mai passare inosservata e può essere invidiata anche da tutte le amiche.