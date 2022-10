Tra i tagli capelli più di tendenza in questo autunno 2022 si può prendere ispirazione da Michelle Hunziker che sfoggia un lob wavy davvero irresistibile. La showgirl con questa chioma sembra sempre un'eterna ragazzina. Poi non possono mai mancare nemmeno i tagli corti e in particolare l'originale shob. Adesso è arrivato il momento per scoprire attentamente le ultime novità della stagione.

Tendenze tagli capelli

Tra tutti i tagli capelli della stagione autunnale, il lob di Michelle Hunziker ricorda perfettamente lo stile degli anni '80: più precisamente la conduttrice ha realizzato uno styling mosso.

In questo caso sono presenti delle onde molto fitte e ovviamente irresistibili. L'hairstyle è perfetto per avere uno stile molto sbarazzino, sensuale e soprattutto forever young. Michelle ha abbinato questo styling alla riga laterale e a un trucco occhi molto intenso. Questa proposta può essere presa in considerazione da tutte le donne che vogliono seguire le ultime tendenze.

Lo styling mosso

Michelle Hunziker sfoggia delle onde piccole e ben definite. Realizzare questo styling è davvero facile, ma bisogna conoscere sempre alcuni segreti. Ad esempio le onde possono essere create con delle trecce, però in questo caso i vari boccoli sono meno scolpiti, ma più morbidi. Quindi dopo lo shampoo e il balsamo si può realizzare una riga centrale e successivamente dividere la chioma in due sezioni.

A questo punto si possono creare le due trecce. Dopo avere fatto asciugare quest'ultime si possono sciogliere e poi vanno aperte con le mani. Scuotere delicatamente la capigliatura e l'effetto wavy è subito pronto. Invece per avere delle onde come quelle sfoggiate da Michelle si deve utilizzare il ferro conico o in alternativa l'arricciacapelli triferro.

Va ricordato che prima di utilizzare questi accessori è meglio applicare sui capelli un termoprotettore.

Altri tagli capelli antiage

Nei prossimi mesi sono di tendenza anche i tagli corti e in particolare il bowl cut. Questo hairstyle può essere realizzato su molte tipologie di capello e può essere abbinato a dei volti sottili.

Un taglio corto può essere anche molto grafico. In questo caso si può optare per un carré con la nuca bombata e i lati piombati. Una chioma di questo tipo può essere sempre personalizzata. Invece lo shob sfiora la mandibola e le lunghezze sono tutte uguali. Sulla parte posteriore sono presenti delle leggere scalature e queste sono ideali per regalare più rotondità al taglio. Adesso resta solamente il tempo di scegliere l'hairstyle preferito, per non passare mai inosservate e avere uno stile molto glamour.