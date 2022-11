Gli stivali cuissardes sono i protagonisti della moda di questo autunno 2022. Questa calzatura è stata sfoggiata ultimamente anche da Elisabetta Gregoraci. La conduttrice è sempre la prima a lanciare delle nuove tendenze da copiare assolutamente. Invece Filippa Lagerback ha indossato una gonna lunga davvero molto originale. Entrambe le proposte possono essere scelte dalle donne di tutte le età. Adesso è arrivato il momento di scoprire tutte le novità a riguardo.

Moda tendenze da scoprire

Gli stivali cuissardes non possono mai mancare nella stagione autunnale.

Questi arrivano al ginocchio e possono essere abbinati a dei pantaloncini in lana o una minigonna. Ad esempio, il modello scelto dalla Bella Elisabetta è molto alto e più precisamente arriva a metà coscia. Inoltre la calzatura ha il gambale che aderisce perfettamente alla gamba, per creare l'effetto seconda pelle. Gli stivali cuissardes della showgirl sono a punta e hanno il tacco a spillo. Questa calzatura risulta essere molto sensuale perché tutta l'attenzione è concentrata sulla gamba.

Dettagli imperdibili

Elisabetta ha indossato gli stivali alti con un mini dress nero. In particolare, la conduttrice ha scelto un vestito aderente con scollo molto profondo e maniche lunghe. Per completare l'outfit, Gregoraci ha abbinato un cappotto nero midi, per uno stile molto più elegante.

Gli stivali cuissardes con le minigonne sono davvero un must della stagione autunnale. Però non possono mancare nemmeno le sottovesti in pizzo, maxi dress di lana e shorts in pelle. Invece per avere uno stile più romantico sono ideali degli abiti formato baby doll con maniche a palloncino e volant. Quindi gli stivali di Elisabetta possono essere sempre utilizzati, per creare degli outfit meravigliosi.

I capi d'abbigliamento imperdibili

In questo autunno 2022 non può mai mancare la gonna lunga sfoggiata da Filippa Lagerback. La conduttrice ha scelto un modello plissettato con effetto glossy davvero irresistibile. Per rendere il capo molto più sensuale è presente uno spacco centrale. Filippa ha completato l'outfit con un gilet dolcevita realizzato in maglia.

Questa gonna lunga può essere indossata con una camicia bianca e un paio di décolleté con il tacco alto. Invece per avere uno stile urban si può optare per un trench coat, maglioni oversize, cappotti e giacche. Ai piedi sono perfetti dei mocassini, delle sneakers o degli anfibi. La gonna lunga non può mai mancare nel guardaroba femminile dei prossimi mesi. Adesso resta solamente il tempo di scegliere e ovviamente sfoggiare la proposta preferita.