Il Parka è il grande protagonista dell'autunno 2022, ultimamente è stato indossato anche da Meghan Markle e promette di essere usato spesso dalle donne di tutto il mondo nel corso dei prossimi mesi.

Un altro capo di abbigliamento adatto a questa stagione può essere la camicia di jeans.

Moda antiage autunno 2022

Il Parka scelto anche da Meghan Markle è molto confortevole e caldo ed è ideale per la stagione autunnale. La duchessa di Sussex ha scelto un modello molto ampio, la cui lunghezza arriva al ginocchio. Per impreziosire il parka sono presenti dei laccetti e il cappuccio.

Il capo scelto da Meghan è un bel blu navy. Questa tonalità può essere abbinata a ogni tipo di outfit, per avere un look molto glamour.

Va ricordato che il parka è realizzato in un tessuto gabardine di cotone pesante e questo risulta essere idrorepellente. In questo modo, il capo è molto più elastico, per facilitare i vari movimenti. Il capo in questione non può mai mancare nel guardaroba femminile dei prossimi mesi.

Alcuni dettagli

Con il parka, Meghan Markle ha creato un look casual chic davvero meraviglioso. L'attrice ha optato per un paio di jeans a vita alta e inoltre ha abbinato un maglione dal fit rilassato, nei toni crema. Per completare l'outft, la duchessa ha aggiunto un cappellino da baseball.

Il parka è davvero molto versatile e può essere indossato tutti i giorni. Il capo in questione è ideale anche con dei pantaloni in velluto, un maglione a collo alto e un paio di combact boots. Oppure sono perfetti anche dei mocassini, delle sneakers o una gonna longuette.

Novità outfit per l'abbigliamento: la camicia di jeans

Invece recentemente Carla Bruni ha sfoggiato una camicia di jeans, un capo di abbigliamento davvero molto versatile e ideale in particolare per le ragazze.

La camicia scelta dalla cantautrice ed ex modella è molto scura e ha una vestibilità aderente. Il capo mette in evidenza il punto vita e sono presenti delle cuciture tono su tono e bottoni metallici.

Carla ha abbinato la camicia con un paio di jeans molto aderenti. Per un look sporty si può optare per dei pantaloni joggers, magari di colore bianco e con elastico alle caviglie. Ai piedi non possono mancare delle sneakers colorate. Invece in ufficio, la camicia di jeans può essere abbinata a una gonna in pelle nera o caramello. Si può prendere in considerazione anche una gonna a matita a vita alta.

Insomma, come sempre, basta un po' di fantasia, per creare degli outfit molto originali e per poter sfoggiare il look più adatto.