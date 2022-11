I boots sono i grandi protagonisti di questo autunno 2022. La calzatura in questione è stata indossata anche dalla bella Martina Colombari. Inoltre nel guardaroba femminile non può mancare la minigonna sfoggiata da Belen Rodriguez. Entrambe le proposte sono perfette per avere uno stile molto più sbarazzino. Finalmente è arrivato il momento giusto per scoprire tutte le ultime novità a riguardo.

Moda tendenze autunno 2022

Ultimamente Martina Colombari ha scelto un paio di stivali alti. Si tratta di un modello con tacco squadrato e la punta definita.

Questi boots arrivano leggermente sotto il ginocchio. La calzatura è di colore cuoio intenso, ed è realizzata in un materiale molto simile alla pelle. Gli stivali in questione ricordano molto lo stile degli anni '70. I boots stanno vivendo un momento fortunato e quindi sono subito da prendere in considerazione. In questo modo una donna non può mai passare inosservata.

Dettagli da scoprire

Martina Colombari ha abbinato i boots con un vestito lungo. Quest'ultimo è di fantasia floreale, con maniche a palloncino e scollo a V. L'abbinamento abito e stivali è veramente perfetto perché questi spuntano dall'orlo e slanciano la figura. I boots sono meravigliosi con le lunghezze extra, ma sono molto originali anche con le minigonne.

L'outfit perfetto è composto da camicia, gilet, gonna da tennis e boots. Però si possono scegliere anche dei pantaloni a zampa o maxi dress. Gli stivali dell'attrice possono essere indossati per tutta la stagione autunnale e quindi sono subito da prendere in considerazione.

Novità da non perdere

Un capo d'abbigliamento che non può mai mancare nel guardaroba femminile è senza nessun dubbio la minigonna nera.

Questa è stata indossata anche da Belen Rodriguez. Inoltre la conduttrice ha sfoggiato un top smanicato con un paio di stivali di pelle, alti fino al ginocchio. La modella ha pubblicato la foto con l'outfit sul suo profilo Instagram e ovviamente ha ottenuto molti like dai suoi ammiratori. Il capo in questione può essere abbinato anche con dei collant coprenti, perfetti per combattere il freddo.

Invece le più audaci possono scegliere senza nessun problema delle calze nude. Per avere un look più originale non possono mancare crop top, camicie in satin, blazer di pelle o in lana e scarpe flat. La minigonna di Belen è perfetta per avere uno stile molto sensuale e inoltre può essere scelta dalle donne di tutte le età. Adesso resta solamente il tempo di scegliere i boots di Martina Colombari o la minigonna di Belen Rodriguez.