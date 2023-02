La gonna tubino è tra le tendenze moda della primavera 2023 e ultimamente è stato indossato anche da Matilde Gioli. Quindi questo capo non può mai mancare nel guardaroba femminile. Inoltre si può prendere ispirazione da Giulia De Lellis che ha scelto dei meravigliosi pantaloni cargo.

Moda, tutte le novità

La gonna tubino scelta da Matilde risulta essere molto aderente. Quest'ultima è di colore caramello, ed è perfetto per avere uno stile raffinato e soprattutto elegante. La gonna tubino è un capo must have e può essere sfoggiato in ogni stagione.

Il capo in questione è ideale per una donna che non ha mai paura di osare una vestibilità fasciante e aderente. Un dettaglio che rende la pencil skirt originale è senza nessun dubbio lo spacco molto profondo. In questo modo lo stile è molto più sensuale durante ogni passo. Invece la tonalità caramello è sempre molto versatile. L'attrice ha abbinato un maglione della stessa nuance, ma si può optare anche per delle tonalità a contrasto, come il nero o il marrone.

I dettagli da scoprire

La gonna tubino regala molta classe a chi la indossa e Matilde ne è proprio l'esempio. Molte donne amano questo capo e invece tante cercano di nasconderla, però lo spacco laterale è una vera arma di seduzione. Nei prossimi mesi la gonna può essere indossata con un maglione con scollo a V e con degli stivali alti con il tacco spesso.

Invece per rendere il tubino molto più portabile sono ideali dei collant coprenti e questi possono essere di una tonalità a contrasto. Si può scegliere anche una sottoveste con dei profili in pizzo, per uno stile molto più sensuale a ogni passo.

Altre tendenze imperdibili

Invece la bella Giulia De Lellis ha sfoggiato dei pantaloni cargo.

Più precisamente il capo scelto dall'influencer è un modello multitasche, ed è realizzato in tessuto gabardine. Anche la cintura è dello stesso materiale e questa è impreziosita da una fibbia con dei cristalli. Le caviglie sono strette da alcune zip, per rendere il capo davvero unico. L'influencer ha abbinato anche un corsetto cropped di un bel denim blu.

Questo ha una scollatura molto ampia a balconcino e sono presenti due spalline molto sottili. Per completare il tutto ha optato per un paio di sandali con il tacco a rocchetto. I pantaloni cargo possono essere monocromatici, militari, stampati, con le coulisse alle caviglie o anche senza. Questo capo si adatta molto facilmente a ogni tipo di outfit. I pantaloni cargo sono stati indossati anche da Belen Rodriguez che ha scelto un modello di colore verde militare. Poi non vanno dimenticate nemmeno Elodie, Hailey Bieber e Bella Hadid, tutte pazze del capo d'abbigliamento in questione.