I jeans a zampa non possono mai mancare nel guardaroba femminile della primavera 2023. Questo capo ultimamente è stato sfoggiato anche da Csaba Dalla Zorza. Invece, Kendall Jenner ha indossato una giacca di pelle. Entrambe le proposte fanno parte delle ultime tendenze primavera moda da copiare assolutamente. Finalmente è arrivato il momento tanto atteso da molte donne, per scoprire tutte le novità a riguardo.

Moda, le novità da scoprire

I jeans ricordano perfettamente gli anni '70 e quindi possono essere subito presi in considerazione. Questo capo regala uno stile sportivo, ed elegante nello stesso tempo.

I jeans a zampa scelti da Csaba sono realizzati con un lavaggio molto chiaro. Inoltre per impreziosire il tutto sono presenti dei dettagli patchwork, nelle sfumature del rosa e del bianco. Quest'ultimi sono posizionati sulla coscia e sul ginocchio. Grazie alla forma tatticamente svasata, regalano anche qualche centimetro in più. La conduttrice ha scelto questo look, per trascorre il pomeriggio in giardino. Ovviamente il momento è stato subito immortalato e condiviso sui social.

Alcuni dettagli imperdibili da copiare

La conduttrice ha scelto di abbinare questi jeans a una t-shirt rosa, per richiamare i colori presenti sui pantaloni. Inoltre ha abbinato anche un maglione con scollo a V e un cappotto doppiopetto con revers ampi.

Come calzature Csaba ha optato per un paio di stivaletti e questi sono molto comodi da portare. I pantaloni a zampa sono un capo davvero molto versatile e possono essere utilizzati in ogni occasione. Quindi i jeans flare sono perfetti per i vari appuntamenti quotidiani, con il quale si possono creare molti tipi di outfit. Il capo in questione può essere sfoggiato anche con una camicia con volant, una giacca oversize e dei mocassini.

In questo modo il look romantico e country è subito pronto.

Le tendenze continuano

Invece Kendall Jenner ha scelto di sfoggiare una giacca di pelle. Quest'ultima è la vera protagonista della stagione primaverile. Il capo indossato dalla modella è realizzato nei toni del nero, giallo e bianco, un mix davvero irresistibile. Inoltre Kendall ha indossato una t-shirt bianca e un paio di jeans flare.

Jenner ha pensato di abbinare anche un paio di stivaletti, degli occhiali da sole e l'immancabile borsa a tracolla. Con questo outfit, la modella è stata fotografata durante una passeggiata tra le strade di Los Angeles. Lo stile da motociclista non passa mai di Moda e ultimamente è stato visto anche sulle passerelle di moda. Quindi la bella Kendall ha lanciato la giusta ispirazione per molte donne, per avere uno stile molto più glamour. Adesso è arrivato il momento giusto, per sfoggiare entrambe le proposte.