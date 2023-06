La minigonna fucsia indossata da Elodie è una delle grandi protagoniste delle tendenze di Moda dell'estate 2023. Quindi nel guardaroba femminile dei prossimi mesi non può mai mancare. Poi si può copiare l'outfit di Jennifer Lopez che ha sfoggiato un vestito lungo a righe. Entrambe le proposte sono perfette per avere uno stile molto giovanile e ovviamente glamour.

Le tendenze da seguire

La minigonna fucsia di Elodie è davvero molto corta, ed è perfetta per mettere in evidenza le gambe. Il capo è sapientemente arricchito da alcuni ricami in pizzo delicati, ma seducenti al tempo stesso.

La minigonna fucsia può essere particolarmente adatta nelle lunghe notti estive. Questo capo di abbigliamento è stato recentemente indossato anche sulle passerelle di moda.

Alcuni dettagli da copiare

La cantante Elodie ha pensato di ricreare un outfit grintoso, audace e sensuale allo stesso tempo.

La minigonna che ha indossato ha la vita bassa e uno spacco laterale. Questo dettaglio rende il tutto davvero originale. La cantante ha pensato di abbinare una t-shirt bianca e rossa cropped. Per finire ha aggiunto un paio di sandali neri con dei lacci intorno alle caviglie. La popstar ha sfoggiato anche una calda giacca invernale. La minigonna fucsia è perfetta con un top satin, una canotta con dettagli cut out o tank top a costine.

Si possono indossare delle slingback bianche e rosa o degli stivali Texani. Invece per avere un look più pratico sono ideali delle sneakers colorate. Una borsa a tracolla o un marsupio completano il look nel migliore dei modi.

Altri look da scoprire

Invece Jennifer Lopez ha indossato un vestito lungo a righe. Il capo è fresco e leggero, con le spalline sottili e la schiena scoperta.

Ovviamente l'abito è ideale per il tempo libero. La cantante ama gli outfit sensuali e audaci. Però questa volta ha scelto un vestito essenziale e basico dai colori caldi. Inoltre ha aggiunto degli occhiali da sole e dei sandali color cannella. L'abito di Jennifer può essere abbinato a delle ciabatte basse con le borchie o sandali alla schiava.

Si può optare anche per delle mules in pelle con il tacco spesso. Chi preferisce una calzatura chiusa può scegliere le espadrillas in tela con il platform o senza. In questo modo le lunghe passeggiate sono sempre assicurate. Si possono aggiungere uno zainetto in pelle o una borsa a tracolla. Una nail art arancione fluo rende il tutto davvero irresistibile. Inoltre un berretto da baseball non può mai mancare. Un vestito di questo tipo può essere abbinato a uno styling leggermente mosso o anche al meraviglioso effetto wet. Resta solamente il tempo di scegliere la proposta preferita.