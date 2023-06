La minigonna è la protagonista delle tendenze di moda dell'imminente estate 2023. Il capo in questione è stato sfoggiato anche dall'influencer Chiara Ferragni. Inoltre si può copiare il look dell'attrice Serena Autieri che ha recentemente sfoggiato in pubblico vestito floreale. Entrambe le proposte possono essere scelte dalle donne di tutte le età.

Tendenze moda

La minigonna beige indossata recentemente in pubblico da Chiara Ferragni è un'opportunità che può essere inserita in ogni guardaroba femminile dei prossimi mesi. Si tratta di un capo di abbigliamento realizzato con un tessuto a costine_ è un modello molto corto, perfetto per mettere in evidenza le gambe.

Inoltre per impreziosire il tutto è presente uno spacco laterale. La minigonna dai toni chiari è perfetta per regalare un touch audace all'outfit da città. Chiara Ferragni ha sfoggiato questa minigonna sui social e ha ottenuto consensi da migliaia delle ammiratrici che la seguono da anni.

Sulla minigonna beige è presente una tasca frontale, la maxi cintura rende il tutto molto più glamour. Per completare l'outfit non possono mancare un top bianco a fascia e una giacca cropped. Anche quest'ultima è realizzata con il tessuto a costine. La cerniera centrale la rende molto più facile da indossare. L'influencer ha scelto dei calzini e un paio di mocassini neri. La micro gonna è ideale anche con un body cut out e slingback.

Sono perfetti un top in crochet e dei sandali flat e alla schiava. Si può anche "esagerare" con un make up con i glitter, per essere sempre al centro dell'attenzione. Si può ad esempio optare per una nail art arancione fluo o magenta. Talvolta infatti basta solamente utilizzare un po' la fantasia, per creare degli outfit originali.

Altri outfit da copiare

Sempre negli scorso giorni l'attrice Serena Autieri ha invece esibito in pubblico un maxi vestito a fiori. Il tessuto con il quale è realizzato è color panna, dove sono presenti delle stampe floreali. Le maniche sono molto ampie e in prossimità dei polsini tendono a stringersi. Invece il collo è a lupetto e la gonna plinsettata e morbida.

Si tratta di un vestito che regala uno stile davvero molto romantico. L'abito può essere abbinato a un set di gioielli dallo stile minimal.

Con questo outfit non possono mancare una borsa in paglia e dei calzini bianchi. Per avere un look più casual si può optare per delle friulane colorate o dei sandali espadrillas e una mini bag.