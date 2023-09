Nel mondo della moda femminile i pantaloni a palazzo saranno fra i protagonisti dell'imminente autunno 2023, il capo d'abbigliamento in questione è stato sfoggiato anche dall'attrice Cristiana Capotondi durante la Mostra del Cinema di Venezia.

Invece l'attrice Laetitia Casta recentemente ha scelto un meraviglioso minidress. Entrambe le proposte possono essere prese in considerazione nei prossimi mesi dalle donne di tutte le età.

Novità outfit

I pantaloni a palazzo risultano essere molto eleganti e possono essere indossati in tutte le occasioni. Ad esempio possono essere utilizzati per una passeggiata in centro, in ufficio o in una serata tra amici.

Un'ispirazione in tal senso è stata lanciata da Cristiana Capotondi. L'attrice ha optato per uno stile minimale e glamour allo stesso tempo. I pantaloni a palazzo sono molto semplici da abbinare e possono essere utilizzati per esaltare la silhouette di ogni donna.

Dettagli da scoprire

L'attrice Cristiana Capotondi, durante la sua recente visita al festival del cinema di Venezia, ha aggiunto un top smanicato oversize, dei sandali bianchi dal tacco spesso e gli occhiali da sole scuri.

I pantaloni a palazzo possono essere sfoggiati con un tank top nero e un blazer oversize. Quest'ultimi possono essere a contrasto o in tinta a seconda delle varie esigenze di una donna. Per completare l'outfit si possono abbinare delle sneakers chunky o un paio di ankle boots.

Invece per l'ufficio si può optare per dei pantaloni a palazzo, una blusa e delle slingback.

Qualcuna potrebbe anche decidere di realizzare una nuova acconciatura, come ad esempio le baby braids o un top knot o dei boccoli ben definiti. Come accessori possono essere indicati una nail art arancione e una mini bag a mano.

Altre tendenze della moda

Nei giorni scorsi invece l'attrice francese Laetitia Casta ha indossato in pubblico un minidress di colore nero. Si tratta di un capo molto corto, ideale per avere uno stile sbarazzino. Il vestito in questione può essere utilizzato in ogni stagione e ovviamente il prossimo autunno 2023 non fa eccezione.

Casta ha abbinato dei sandali neri con il tacco basso. Nelle occasioni più eleganti si possono aggiungere dei sandali gioiello con un tacco vertiginoso e lacci alla caviglia, oppure degli stivali alti fino al ginocchio, per uno stile anni '60. In questo caso sui capelli si possono creare delle beach waves o un effetto wet. Infine, con una nail art rosso fuoco, un berretto da baseball e una borsa a tracolla l'outfit è pronto.