La nail art nera è la vera tendenza del prossimo autunno 2023. Ultimamente questa manicure è stata sfoggiata anche da Ilary Blasy e da Cristina Parodi direttamente alla Mostra del Cinema di Venezia. Invece Valentina Ferragni ha optato per una manicure rosa Barbie.

Le tendenze

La nail art nera è apparsa sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Quest'ultimo è il posto ideale per scoprire tutte le anticipazioni della prossima stagione autunnale. Una manicure molto ricorrente è proprio quella nera. La proposta in questione risulta essere davvero glamour e ideale in ogni occasione.

Molte persone pensano che sia una nail art troppo decisa o che influenzi l'intero outfit deve ricredersi. Proprio così perché Cristina Parodi e Ilary Blasi hanno scelto la nail art nera in diverse interpretazioni. Quindi hanno lanciato le giuste ispirazioni per tante ragazze.

Dettagli

Ilary ha realizzato un nuovo colore di capelli, precisamente è ritornata al suo colore naturale che l'ha ringiovanita. La conduttrice ha optato per delle unghie medio-lunghe e dalla forma ovale. Blasi ha scelto un nero puro, lucido e ovviamente molto sensuale. Il risultato finale regala una perfetta armonia al tutto. Invece Cristina Parodi ha realizzato un look più portabile e sobrio. In questo caso le unghie sono corte e lo smalto nero è meno pieno, quasi fosse presente del marrone.

Il finish non è per niente glossato, per adattarsi ai vari outfit sfoggiati. Una nail art di questo tipo può essere arricchita da figure geometriche realizzate con un colore a contrasto. Inoltre si possono realizzare dei semplici pois bianchi.

Altre nail art da scoprire

Valentina Ferragni ha scelto una manicure monocromatica con la nuance del momento, il rosa barbie.

Nel prossimo autunno 2023 la tinta unita e i nude sono i veri protagonisti. Si ritorna all'eleganza basic, per un successo sempre assicurato. La designer ha creato delle unghie affusolate e ha scelto una colorazione traslucida. Quest'ultima lascia intravedere perfettamente la base. L'effetto finale è delicato e molto evanescente, per uno stile chic.

La tonalità è molto facile da portare perché non crea degli stacchi netti con l'eventuale ricrescita. Questa proposta è ideale per rendere le unghie e le dita più lunghe. Inoltre è perfetta per fare esaltare i gioielli luccicanti. La manicure può essere abbinata alla pedicure o può essere in opposizione come vuole l'ultima tendenza. Le tonalità più gettonate sono i beige, i rosa e i bianchi.