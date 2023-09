Il trench in jeans è il vero protagonista del prossimo autunno 2023. Questo capo è stato indossato anche da Bianca Balti alla Mostra del Cinema di Venezia. Invece Alessia Marcuzzi ha optato per un blazer grigio. Entrambe le proposte possono essere utilizzate per creare molti tipi di outfit. Finalmente è arrivato il momento giusto per scoprire tutte le novità dei prossimi mesi.

Ultime tendenze moda

Il trench in jeans è uno dei trend dominanti dei prossimi mesi e quindi nel guardaroba femminile non può mai mancare. La giacca scelta da Bianca Balti risulta essere lunga e rigorosamente ricamata a mano.

Sui polsi sono presenti delle piccole fibbie. Questi dettagli sono perfetti per regalare un bel twist al modello classico. Si tratta di un outfit davvero alternativo, ma sempre di grande effetto. Quindi la top model ha lanciato la giusta ispirazione per molte donne. Proprio così perché il trench può essere sfoggiato in coordinato, come ha fatto Bianca o anche abbinato con altri capi d'abbigliamento.

I dettagli imperdibili

Bianca ha pensato di abbinare il trench in denim a un corsetto. Inoltre ha optato per un paio di pantaloni a zampa. Un total denim davvero molto glamour e ideale in ogni occasione. Per smorzare leggermente il look, la Balti ha indossato degli stivali color tabacco con la punta metallizzata.

Il trench in denim può essere sfoggiato anche a una camicia in cotone bianca o dei pantaloni neri. Si può optare per una minigonna e una t-shirt colorata. In entrambi i casi si possono abbinare delle sneakers o dei mocassini. Invece per la sera sono ideali un tubino di colore nero e dei tronchetti di pelle. In questo caso si può realizzare una pettinatura, come ad esempio un top knot, una treccia o una ponytail bassa con le lunghezze mosse.

Una mini bag a mano, una nail art bordeaux e l'outfit è subito pronto.

Altri outfit da scoprire

Alessia Marcuzzi ha sfoggiato un blazer di colore grigio. Precisamente la giacca della showgirl è molto lunga, ed è coordinata al pantalone. Il risultato finale è un outfit femminile e molto sobrio. La mise è perfetta per gli appuntamenti diurni formali o per il rientro in ufficio.

La giacca con revers è un vero must della stagione autunnale ormai alle porte. Questo capo può essere scelto nella versione oversize o slim. Il blazer grigio può essere abbinato a un body nero, dei jeans a sigaretta e delle sneakers basse. Una giacca lunga può essere utilizzata come un vestito e può essere indossata con delle décolleté nere o bianche a seconda delle varie esigenze di ogni donna. Per quanto riguarda lo styling si possono creare delle onde appena accennate. Inoltre non possono mancare una manicure magenta, una borsa a tracolla, un berretto da baseball.