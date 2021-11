LifeGate Energy People fornisce a utenze domestiche e aziendali energia 100% green. Per andare incontro alle esigenze della clientela mette a disposizione diversi canali di comunicazione con cui si possono richiedere informazioni sulle offerte abbassa bollette.

Come raggiungere il servizio clienti di LifeGate Energy People

Il servizio clienti di LifeGate Energy People è raggiungibile attraverso il numero 02.97.07.03.57 (la chiamata non è gratuita e il costo varia in base al proprio piano tariffario). L'assistenza è attiva anche attraverso WhatsApp al numero 342.35.23.556 o all'indirizzo email energia@lifegate.com.

L'impegno di LifeGate Energy People per la salvaguardia dell'ambiente

LifeGate Energy People opera nel settore energetico dal 2000 con un occhio di riguardo verso lo sviluppo sostenibile. Per tale motivo offre alle imprese consulenza sui percorsi di sostenibilità, sviluppando progetti concreti di comunicazione, di fornitura di energia rinnovabile e di efficienza energetica.

L'azienda fornisce esclusivamente energia da fonti rinnovabili italiane a impatto zero e il suo bacino clienti, come spiega il sito aziendale sul sito ufficiale, è composto da migliaia di imprese e tra queste è presente lo stadio San Siro di Milano, a cui fornisce l'energia elettrica.

La scelta di operare solamente con energie provenienti da fonti rinnovabili nasce anche dal fatto che, come spiega l'azienda, il settore residenziale impatta per il 15% delle emissioni di CO2, oltre 900.000 tonnellate all'anno (fonte Eea, Agenzia europea dell'ambiente).

La maggior parte dell'impatto ambientale proviene dal gas e dalla luce, in quanto prodotti con i combustibili fossili. Scegliendo l'energia rinnovabile, invece, non solo si difende l'ambiente, ma si stimola l'innovazione, appoggiando l'economia nazionale.

I servizi di efficientamento energetico di LifeGate Energy People

LifeGate Energy People offre servizi di efficientamento energetico grazie alla fornitura di sistemi di illuminazione led sostenibili.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Come si legge sul sito aziendale, grazie ai led il consumo energetico si può ridurre in una percentuale che oscilla dal 65 al 90% rispetto alle lampadine a basso consumo o neon. La durata a differenza delle lampadine tradizionali è più lunga, stimata sulle 50.000 ore di vita (le lampadine a basso consumo ne durano circa 4.000). In fase di smaltimento i led hanno un bassissimo impatto ambientale, visto che al loro interno non contengono nessuna sostanza tossica.

Per quanto riguarda i servizi di efficienza energetica per le imprese, LifeGate Energy offre sopralluoghi gratuiti e la possibilità di effettuare analisi da parte di tecnici specializzati. Come spiega l'azienda, i servizi di efficientamento energetico sono stati scelti da numerose e importanti imprese: a Milano nel Teatro Franco Parenti e al Teatro Nazionale è stata sostituita l'illuminazione interna, negli uffici milanesi della Deutsche Bank sono state riviste le luce, mentre nelle palestre Virgin Active Italia sparse per il territorio italiano sono state rinnovate le luci interne ed esterne.

Le offerte gas e luce

Per le offerte luce e gas propone energia 100% rinnovabile a impatto zero, con un prezzo indicizzato per 12 mesi. In caso di cambio fornitore il cliente non dovrà depositare una cauzione, né apportare delle modifiche al contatore.

Per attivare l'offerta più adatta alle proprie esigenze basta compilare l'apposito form presente sul sito aziendale, inserendo i dati tecnici della propria fornitura (rintracciabili tramite una vecchia bolletta), un documento di identità e il codice Iban. Se il cliente dovesse riscontrare problemi durante la compilazione del form, ci penserà l'azienda a fargli pervenire un contratto precompilato pronto da firmare, basta inviare all'indirizzo email energia@lifegate.it la scansione di una bolletta e un numero di cellulare.