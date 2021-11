Jen Energia opera nel Mercato Libero e si occupa della commercializzazione delle forniture di energia elettrica e gas naturale proveniente per il 100% da fonti rinnovabili. Per conoscere l'offerta abbassa bollette più adatta alle proprie esigenze, il cliente può contattare il servizio clienti telefonando al numero verde predisposto.

Come contattare il servizio clienti di Jen Energia attraverso il numero verde

L'assistenza telefonica di Jen Energia è raggiungibile, da rete fissa, al numero verde 800.183.502; per le telefonate da cellulare il numero da comporre è 02.407.012.60 (la telefonata non è gratuita e il costo varia in base al proprio piano tariffario).

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30 e il sabato dalle 9 alle 13. I consulenti sono disponibili anche presso gli sportelli informativi sparsi per il territorio e per richiedere un appuntamento basta compilare il form presente sul sito aziendale nell'area "contatti".

La società non dispone di un personale numero di pronto intervento, per questo motivo il cliente deve rivolgersi direttamente al numero di telefono del distributore di energia elettrica o gas naturale presente sulla prima pagina della bolletta. L’azienda consiglia di mettersi in contatto tempestivamente in caso di guasti e/o perdite della rete

Come inviare un reclamo a Jen Energia

Per inviare un reclamo a Jen Energia si può utilizzare il modulo scaricabile dal sito aziendale oppure redarlo su carta bianca inserendo, necessariamente, questi dati: nome e cognome, indirizzo della fornitura, indirizzo postale (solo se diverso da quello della fornitura) o telematico, il servizio a cui si riferisce il reclamo (energia elettrica o gas), il codice Pod o Pdr (o il codice cliente) e una breve descrizione dei fatti avvenuti.

Il tutto va spedito scegliendo una delle seguenti modalità:

posta ordinaria: via Variante Aurelia 153, 19038 Sarzana (La Spezia) ;

; email: assistenza.clienti@jenenergia.it.

Inviare l'autolettura a Jen Energia

Per avere un profilo consumi sempre aggiornato si può inviare a Jen Energia l'autolettura, che va comunicata dal giorno 1 al 5 di ogni mese attraverso una delle seguenti modalità:

da rete fissa al numero verde 800.183.502 ;

; da rete mobile al numero di rete fissa 02.407.012.60 ;

; attraverso l'area riservata del sito di Jen Energia;

del sito di Jen Energia; tramite email all'indirizzo assistenza.clienti@jenenergia.it ;

; attraverso l'app ufficiale (scaricabile dai principali digital store);

(scaricabile dai principali digital store); tramite fax al numero 02.500.412.47.

Le offerte di Jen Energia

Jen Energia opera nel Mercato Libero e, come dichiarato sul sito aziendale, conta un bacino di 40.000 utenti su tutto il territorio nazionale.

È una multiutility attiva nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale per utenze domestiche e aziendali. Le forniture sono attivabili gratuitamente e il prezzo è bloccato per 12 mesi. La fatturazione è chiara e trasparente e il cliente in caso di uscita non deve pagare nessuna penale.

L'azienda offre energia proveniente per il 100% da fonti rinnovabili e tra le offerte disponibili ci sono le Placet (Prezzo libero a condizioni equiparate di tutela), ovvero quelle con caratteristiche standard dove le condizioni contrattuali e la struttura del prezzo vengono stabilite da Arera (Autorità regolamentazione energia, reti e ambiente). Le condizioni economiche, invece, vengono decise liberamente dal venditore e rinnovate ogni dodici mesi. Le offerte possono essere a prezzo fisso o variabile.