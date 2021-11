Liguria Gas Service si occupa della commercializzazione di gas ed energia elettrica nelle regioni della Liguria, del Piemonte e dell'Emilia Romagna. Come scritto sul sito aziendale, si avvale dei migliori prezzi tra le società venditrici, con le bollette basate sui consumi reali. L'azienda non dispone di un call center, ma accoglie la clientela negli uffici sparsi per il territorio, dove si possono richiedere tutte le informazioni necessarie relative alle offerte abbassa bollette.

Come raggiungere il servizio clienti di Liguria Gas Sevice

Liguria Gas Service offre assistenza alla clientela presso gli uffici di Piazza Garibaldi 7 a Cairo Montenotte (Savona) - telefono 019.50.24.50 - e in Corso Dante 39 ad Acqui Terme (Alessandria) - telefono 0144.79.155.

Qualsiasi richiesta può essere inoltrata attraverso l'indirizzo email info@liguriaservicegas.com oppure se si desidera essere ricontattati da un operatore basta compilare l'apposito form presente nell'area "contatti" del sito aziendale.

L'azienda non è provvista di un personale numero di pronto intervento, in casi di guasti o fughe di gas si consiglia di contattare repentinamente il numero verde del distributore di appartenenza, che viene indicato nella prima pagina della bolletta.

Come inviare l'autolettura a Liguria Gas Service

Per quanto riguarda l'autolettura, Liguria Gas Service consente alla clientela di inviarla solamente tramite il sito web alla voce "Autolettura", compilando l'apposito form.

Sempre sul sito si può richiedere un preventivo per conoscere le condizioni economiche e generali di fornitura delle offerte a disposizione. Per richiederlo basta scaricare il modulo dalla sezione "preventivi" (scegliendo tra utenti privati, con Partita Iva, per condominio o per energia elettrica), compilarlo e spedirlo tramite l'indirizzo email info@liguriagasservice.com.

Le offerte gas e luce

Liguria Gas Service è una società specializzata nella commercializzazione di forniture di gas metano e di energia elettrica, operativa principalmente in Liguria, nel basso Piemonte e in Emilia Romagna nella provincia di Modena.

L'azienda, oltre alle tariffe del servizio di tutela, propone alla clientela le offerte Placet (Prezzo libero a condizioni equiparate di tutela), in cui le condizioni economiche vengono liberamente decise dal rivenditore e rinnovate ogni 12 mesi, mentre la struttura del prezzo e le condizioni contrattuali sono stabilite da Arera (Autorità regolamentazione energia, reti e ambiente) e sono inderogabili.

Per quanto riguarda i prezzi il rivenditore offre due tipologie di offerte:

a prezzo fisso

a prezzo variabile.

Il prezzo dell'energia si articola di una quota fissa e una quota energia proporzionale ai volumi consumati.

Le caratteristiche delle offerte Placet

Per quanto riguarda le offerte Placet dell'energia elettrica il prezzo viene indicizzato al Pun (Prezzo unico nazionale), così come determinato dal Gme (Gestore dei mercati energetici). Il prezzo è differenziato per fasce orarie. Mentre per le offerte Placet di gas naturale il prezzo è indicizzato al Ttf (Title transfer facility) che viene determinato ogni trimestre.

Le offerte Placet di luce di Liguria Gas Service sono rivolte alle utenze domestiche e non, mentre quelle del gas sono per le utenze private, condomini e altri usi.