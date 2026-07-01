L'oro ha registrato un calo per il terzo giorno consecutivo, scendendo sotto la soglia dei 4.000 dollari l'oncia. Nelle recenti contrattazioni, l'oro spot è stato scambiato a 3.974,44 dollari l'oncia, segnando una flessione dello 0,84%. Questo movimento riflette una crescente pressione sui mercati dei metalli preziosi, con gli investitori che monitorano attentamente le prossime mosse della Federal Reserve statunitense.

La presidente della Fed di Cleveland, Beth Hammack, ha evidenziato la mancanza di prove concrete che gli attuali tassi di interesse stiano rallentando l'economia.

Hammack ha suggerito che la banca centrale americana potrebbe dover aumentare ulteriormente i tassi per raggiungere l'obiettivo di inflazione del 2%. Ulteriori indicazioni sull'orientamento della politica monetaria sono attese oggi, in occasione dell'intervento del nuovo presidente della Fed, Kevin Warsh, al simposio annuale della BCE a Sintra, in Portogallo.

Performance di mercato e il peggior trimestre in tredici anni

Il ribasso dell'oro si inserisce in un contesto di maggiore volatilità. L'oro spot ha toccato 3.981,50 dollari l'oncia nelle contrattazioni asiatiche, mentre i futures sono scesi a 3.994,32 dollari l'oncia. Il prezzo si avvicina ai minimi degli ultimi otto mesi. Nel trimestre di giugno, il lingotto ha subito una perdita di circa il 14%, registrando la peggiore performance trimestrale degli ultimi tredici anni.

La pressione sull'oro si è intensificata a giugno, alimentata dalle crescenti aspettative di un ulteriore aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. La riunione di giugno della Fed ha rivelato che diversi membri del comitato di politica monetaria hanno sostenuto la necessità di almeno un rialzo dei tassi entro l'anno, in risposta alla persistente inflazione. Questa dinamica inflazionistica è stata influenzata sia dai prezzi elevati del petrolio, legati a tensioni geopolitiche in Medio Oriente, sia dall'aumento dei prezzi dei chip, spinto dalla forte domanda nel settore dell'intelligenza artificiale.

Impatto sui metalli preziosi e prospettive future

La prospettiva di tassi di interesse più elevati negli Stati Uniti rappresenta un fattore negativo per l'oro, poiché incrementa il costo opportunità di detenere asset che non generano rendimento.

Anche altri metalli preziosi hanno registrato flessioni: l'argento spot è sceso dell'1,3% a 57,7950 dollari l'oncia, con una perdita del 22% nel trimestre di giugno. Il platino spot ha segnato un calo dello 0,4% a 1.548,0 dollari l'oncia, con una flessione del 21% nello stesso periodo.

Gli operatori di mercato attendono con interesse le dichiarazioni di Kevin Warsh, il nuovo presidente della Federal Reserve, le quali potrebbero fornire ulteriori chiarimenti sul futuro della politica monetaria statunitense e sull'andamento dei prezzi dei metalli preziosi.