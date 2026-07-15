L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale ha annunciato il ripristino di un finanziamento di 100 milioni di euro, risorsa vitale per le infrastrutture portuali. Questo stanziamento, precedentemente bloccato, è ora disponibile per opere essenziali nei porti di Ancona, Pesaro, San Benedetto del Tronto e Pescara. L'iniziativa rafforza competitività ed efficienza degli scali marittimi dell'Adriatico centrale, sostenendo sviluppo economico e logistico dell'area.

Interventi infrastrutturali e obiettivi

I fondi sbloccati saranno impiegati per interventi prioritari quali la manutenzione straordinaria, il dragaggio dei fondali e il miglioramento della sicurezza infrastrutturale.

Le opere previste includono l'ammodernamento delle banchine, l'adeguamento degli impianti e il potenziamento delle aree operative. Questi lavori sono cruciali per una gestione più efficiente del traffico, adeguando i porti agli standard moderni. L'Autorità ha specificato che le risorse saranno distribuite tra i quattro porti in base alle necessità individuate nei rispettivi piani di sviluppo.

Il ruolo strategico dell'Autorità portuale

L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale svolge un ruolo fondamentale nella gestione e coordinamento dei principali porti di Marche e Abruzzo. Le sue competenze spaziano dalla pianificazione strategica alla regolamentazione e allo sviluppo infrastrutturale.

L'obiettivo primario dell'ente è promuovere la crescita del traffico commerciale e passeggeri, garantendo al contempo la sicurezza e la sostenibilità delle attività marittime. Questo impegno mira a posizionare i porti dell'Adriatico centrale quali snodi logistici di eccellenza.

Il presidente dell'Autorità ha evidenziato l'importanza di questo traguardo, definendo il ritorno dei 100 milioni di euro un "risultato significativo per il territorio e per la competitività dei porti dell'Adriatico centrale". Le opere realizzate sono considerate strategiche per rafforzare la logistica e dare impulso all'economia locale, creando nuove opportunità di crescita.