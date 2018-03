Buone novità per coloro che lavorano nel settore sanitario: in arrivo diverse assunzioni per fisioterapisti, operatori socio-sanitari ed infermieri [VIDEO]. Infatti nella regione Toscana, e in particolare nella zona 'Mugello', si ricercano diverse figure professionali da impiegare all'interno di alcune strutture sanitarie presenti nel territorio. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, le scadenze e come presentare la propria domanda.

Operatori socio-sanitari: i requisiti e le figure professionali richieste

Nell'appenino tosco-emiliano, e più precisamente nel territorio del Mugello, l'agenzia 'Articolo1' ricerca molte figure professionali legate al mondo sanitario da assumere nelle aziende sanitarie locali.

In particolare sono state aperte diverse postazioni per o.s.s., infermieri e fisioterapisti. Ma quali sono i requisiti per potersi candidare al lavoro? Coloro che vogliono candidarsi per la figura professionale di operatore socio-sanitario devono ovviamente essere in possesso del diploma di qualifica professionale per O.s.s, in più devono aver avuto un'esperienza nel campo di almeno un anno. Gli aspiranti devono, inoltre, rendersi disponibili immediatamente all'impiego con contratto di #lavoro a tempo pieno e per i turni richiesti. Gli infermieri, invece, devono aver conseguito la laurea triennale in 'Scienze infermieristiche' e un'esperienza lavorativa pregressa di almeno un anno. Anche per gli infermieri è richiesta la disponibilità immediata nei turni richiesti dall'azienda. Ai fisioterapisti è richiesto il diploma di laurea in 'Fisioterapia' con una minima esperienza nell'ambito, patente B e indipendenza negli spostamenti, con turni di lavoro che vanno dal lunedi al venerdì.

Come inviare la propria domanda [VIDEO]? Andiamo a scoprirlo.

Assunzioni nell'ambito sanitario in Toscana: come presentare la propria domanda

Coloro che sono in possesso di tutti i requisiti sopraelencati e intendono candidarsi per il lavoro [VIDEO], devono presentare la propria domanda per ottenere l'impiego a tempo determinato con possibilità di proroghe del contratto. Per i fisiotarapisti, inoltre, vi è anche la possibilità di ottenere un contratto più stabile all'interno dell'organico già presente nelle aziende sanitarie. Come inviare la propria domanda?

Gli aspiranti, al fine di poter spedire la propria candidatura per uno dei profili professionali richiesti, devono inoltrare il proprio curriculum all'indirizzo mail di riferimento reperibile sul sito Articolo1 sezione medical. #oss #Lavoro giovani #Concorsi Pubblici