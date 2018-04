Il mese di aprile si apre all’insegna di numerosi concorsi pubblici nell’ambito sanitario [VIDEO], e più precisamente rivolti a figure professionali quali CPS, #oss, Fisioterapisti, Ostetriche, Tecnici di laboratorio, Autisti di ambulanza ed Infermieri. Tutti i concorsi prevedono la selezione dei candidati tramite titoli ed esami e un contratto lavorativo a tempo indeterminato. Inoltre, per potervi accedere, occorre seguire le modalità e i requisiti specificati nei bandi consultabili sulla Gazzetta Ufficiale o sui siti ufficiali delle Aziende.

Concorsi pubblici 12-30 aprile 2018

L’Azienda Ospedaliara di Verona (aovr. veneto.

L'Azienda Ospedaliara di Verona (aovr. veneto. it) ha indetto un concorso pubblico per la selezione di 2 CPS-Fisioterapista, con scadenza 12 aprile 2018; mentre il 19 aprile 2018 scadono le domande per partecipare ai concorsi aperti dall'ULSS 8 Berica di Vicenza (aulss8. veneto. it), dall'ASST Settelaghi di Varese (ospedalivarese. net) e dall'ASP di Palermo (asppalermo. org) che ricercano rispettivamente 1 CPS-Fisioterapista, 2 CPS-Ostetrica e 81 posti per CPS-Infermiere.

Il 23 aprile 2018 è prevista, invece, la scadenza del concorso stabilito dall’ASL 3 Sud di Napoli (aslnapoli3sud. it) per l’assunzione di 5 CPS-Tecnico di laboratorio biomedico.

L’Ospedale Sanitario Humanitas Gradenigo (gradenigo. it) con sede a Torino ha pubblicato un avviso per il conferimento di 5 posti per CPS-Infermiere, mentre l'A.O. Pugliese-Ciaccio di Catanzaro (aocatanzaro.

it) mette a concorso 10 posti per CPS-Ostetrica, entrambi con scadenza fissata al 26 aprile 2018.

Per quanto riguarda, invece, la figura di Operatore socio-sanitario, le strutture che la ricercano sono:

Presidio socio-sanitario Segrate Servizi SpA , in provincia di Milano (segrateservizi.it), 1 posto con scadenza 9-04-2018 ;

, in provincia di Milano (segrateservizi.it), con scadenza ; P.S.P. ''Santa Maria'' di Cles a Trento (apspcles. it), 10 posti con scadenza 10-04-2018 ;

(apspcles. it), con scadenza ; P.S.P. Casa di Riposo e di Degenza S. Anna a Termeno (vds-suedtirol. it), 1 posto fino al 13 aprile 2018 ;

a Termeno (vds-suedtirol. it), fino al ; P.S.P. Casa di Riposo Ojöp Frëinademetz in provincia di Bolzano (ciasadepalsa. it), 4 posti con scadenza fissata al 13 aprile 2018 ;

in provincia di Bolzano (ciasadepalsa. it), con scadenza fissata al ; ASP di Palermo (asppalermo. org), 10 posti per OSS e 6 posti per autisti di ambulanza , scadenza 19/4/2018 ;

(asppalermo. org), e per , scadenza ; Azienda Pubblica di Servizi alla Persona GIACOMO CIS di Ledro in provincia di Trento (apspgiacomocis. it), 2 posti entro il 20/4/2018 ;

di Ledro in provincia di Trento (apspgiacomocis. it), entro il ; Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma (hsangiovanni. roma. it), 2 posti per dirigenti medici di neurologi, termine 30/4/2018.

Tutti questi concorsi, i cui bandi sono consultabili anche sulla Gazzetta Ufficiale oltre che sui siti web delle stesse aziende, prevedono la selezione degli aspiranti candidati mediante titoli ed esami ed un contratto di lavoro a tempo indeterminato.