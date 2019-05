La prova preselettiva per la selezione di 2004 direttori dei servizi generali ed amministrativi (Dsga) si svolgerà nei giorni martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 giugno 2019 nelle sedi comunicate dagli uffici scolastici regionali. Gli abbinamenti sedi/candidati/giorno sono avvenuti in tutte le regioni sulla base dell'anno di nascita, partendo dai candidati più anziani ai più giovani, poi sono stati comunicati sui siti internet dei differenti uffici scolastici regionali lo scorso venerdi 24 maggio.

Indicazioni svolgimento prova

Gli aspiranti direttori dei servizi generali ed amministrativi per sostenere il test dovranno trovarsi in sede nel giorno stabilito per le ore 8:00, in modo da poter avviare le operazione di identificazione mediante l'esibizione del documento di riconoscimento in corso di validità e il codice fiscale. L'inizio della prova è previsto per le ore 10.00 del mattino. L'avvio del test avverrà a seguito dell' inserimento della parola chiave di accesso e click sul tasto inizio della prova, da questo momento dell'avvio i candidati avranno 100 minuti per rispondere alle domande a risposta multipla con quattro opzioni proposte (fatti salvi eventuali tempi aggiunti, per candidati disabili certificati).

Concorso DSGA prova pre selettiva

Per ogni risposta corretta il sistema attribuirà un punto, zero punti per le risposte non date o sbagliate (non è prevista decurtazione di punteggio per le risposte errate).

La correzione della prova avverrà attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati, che daranno l' esito al termine della stessa prova. Non è previsto un punteggio minimo per superare la prova ma il superamento sarà dato dal numero di partecipanti per ogni singola regione.

I candidati che non si presentano nel giorno, ora e sede stabiliti, anche se con giustificata causa dovuta, subiranno l’esclusione dalla procedura concorsuale. Inoltre, i candidati muniti di ordinanze e decreti cautelari a loro favorevoli, svolgeranno la prova preselettiva in aule appositamente comunicate da ogni ufficio scolastico regionale. I candidati una volta entrati nelle aule d'esame dovranno lasciare le borse e/o le cartelle lontano dalle postazioni, non è possibile portare appunti, testi di legge, ne smartphone.

Inoltre sarà vietato avvalersi di supporti cartacei per lo svolgimento delle prove.

Al momento sono in fase di costituzione anche le commissioni giudicatrici del concorso Dsga: sono state già rese note le commissioni della regione Campania, Lombardia, Piemonte, Puglia e Marche, entro i prossimi giorni si completeranno anche per le altre regioni.