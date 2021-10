Pubblicata la circolare del Ministero dell'Istruzione numero 30345 del 4 ottobre, che disciplina l'anno di prova e formazione per l'anno scolastico 2021/2022, dei docenti neoassunti.

Le ore di formazione in totale ammontano a 50, di cui 20 saranno dedicate alla formazione on line sulla piattaforma Indire (che dovrebbe aprire entro il mese di ottobre). Confermato il ritorno in presenza dei laboratori e delle visite in scuole innovative, di cui potranno beneficiare 3000 docenti (406 solo in Lombardia). L'anno di prova prenderà inizio con l'incontro di presentazione, seguirà a fine anno l'incontro di restituzione su quanto è stato svolto.

Il tempo da dedicare agli incontri iniziali e finali sarà di 6 ore (3 ore per ogni incontro). Le restanti ore della formazione neoassunti sono da destinare ai laboratori formativi, alla formazione online e all'attività del peer to peer.

Cosa prevedono i laboratori formativi

Le ore di formazione da destinare ai laboratori saranno in totale 12. I laboratori potranno svolgersi in presenza o online. Uno dei temi di particolare interesse dei laboratori riguarderà le iniziative legate alla gestione scolastica in fase di emergenza sanitaria, oltre che le metodologie e tecnologie della didattica digitale. Non mancheranno laboratori sui bisogni educativi speciali e sull'educazione sostenibile. Uno o più laboratori formativi potranno essere sostituiti con le visite all'interno di scuole innovative.

Ulteriori 12 ore andranno svolte per attività di peer to peer.

Dettagli attività di peer to peer

Per l'attività di Peer to Peer ovvero di osservazione in classe rimane confermato quanto previsto dall’art. 9 del D.M. 850/2015.

Il docente neoassunto assoggettato all'anno di prova verrà affiancato da un tutor scelto dal dirigente scolastico, che accoglierà il docente neoassunto nell'ambiente scolastico.

Inoltre, durante l'intero anno tutor e docente neoassunti predisporranno momenti di reciproca osservazione in classe (fase del peer to peer). L'attività di formazione sarà completata da 20 ore di formazione online su Indire. Si precisa, che ogni tutor potrà seguire al massimo 3 docenti.

Dettagli Indire, piattaforma dedicata alla formazione online

Le attività da svolgere online su Indire neoassunti 2021/2022 andranno svolte durante tutto l'anno scolastico. Nel dettaglio sono di seguito riassunte:

il bilancio delle competenze

il curriculum professionale,

l’inserimento delle attività svolte,

la compilazione dei questionari di monitoraggio.

Lo svolgimento delle su elencate attività porterà alla stampa del dossier finale, che dovrà essere depositato in segreteria almeno 5 giorni prima della discussione finale.