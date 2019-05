Sono attualmente in corso le selezioni per la realizzazione di una serie televisiva dal titolo We Are Who We Are, strutturata in otto puntate, diretta dal regista Luca Guadagnino e prodotta da Wildside per HBO e Sky. Si tratta di una Serie TV internazionale ambientata in Italia.

Per la realizzazione di una serie televisiva, prodotta da Wildside per HBO e Sky e diretta dal noto regista Luca Guadagnino, sono in corso le selezioni. Dopo l'enorme successo per il film dal titolo Chiamami con il tuo nome e l'apprezzamento all'ultimo Festival di Cannes, dove ha presentato il suo mediometraggio dal titolo The Staggering Girl con nel cast, tra gli altri, Julianne Moore e Alba Rohrwacher, ora Luca Guadagnino si cimenta con la sua prima serie televisiva, in ben otto puntate, dal titolo We Are Who We Are.

I casting sono già partiti da tempo e si sono svolti in parte a Los Angeles e in parte in Africa, ma anche nel nostro paese. La serie televisiva è ambientata in Italia, prevalentemente in Veneto, mentre la trama è incentrata sulla vicenda che coinvolge un gruppo di adolescenti americani legati per motivi vari a una base militare statunitense situata in Italia. Tra questo gruppetto di giovani l'attenzione sarà poi ulteriormente focalizzata su due ragazzi di 14 anni, Fraser Wilson e Caitlin Harper. Per quanto concerne il cast non circolano per il momento indiscrezioni.

Casting per una serie televisiva diretta da Luca Guadagnino

I prossimi casting

I nuovi casting si terranno a Vicenza lunedì 3 giugno, presso il Teatro Comunale (Viale Giuseppe Mazzini, 39), dalle ore 9 alle ore 18. Nello specifico, si cercano attori e comparse di lingua inglese (britannici e americani) di tutte le età e che vivono in Veneto. Gli interessati possono presentarsi direttamente, portando la fotocopia di un proprio documento di identità e una fotografia. I minorenni dovranno essere accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci.

Come già indicato dalla stampa locale, tra cui Il Mattino di Padova, martedì 4 giugno si svolgeranno degli ulteriori casting a Padova, presso l'Istituto liceale 'Giacomo Leopardi' (Via Boccalerie, 12), noto per la particolare cura verso lo studio della lingua inglese. In tale contesto, oltre alla ricerca di cittadini americani e britannici la richiesta è indirizzata anche nei confronti di giovani padovani di età compresa tra 16 e 20 anni. Anche in questo caso è possibile presentarsi direttamente alle selezioni a partire circa dalle ore 9, i minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o da un tutore legale.