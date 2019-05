Sono attese circa 150mila domande in vista del prossimo Concorso docenti per la Scuola secondaria di I e II grado. A fronte di un numero così alto di richieste, sono disponibili ''soltanto'' 48.536 posti, ripartiti tra scuole medie e superiori. Ad oggi non è ancora chiaro quali siano le regioni in cui saranno suddivisi per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, e cioè dove sarà possibile sostenere il concorso in corrispondenza ai posti disponibili.

Da definire anche il percorso preferenziale per gli insegnanti con 36 mesi di servizio.

Percorsi abilitanti selettivi (Pas) per i docenti con 36 mesi di servizio: domani la risposta

Lo scorso giovedì i sindacati legati al mondo scolastico hanno presentato al Capo Gabinetto Chinè una proposta riguardo alla formazione ed al reclutamento degli insegnanti con tre anni di servizio (36 mesi).

Pas (Percorsi abilitanti selettivi) con 25.000 docenti su 55.000 già in servizio da settembre su un posto che l’anno successivo sarebbe di ruolo.

Concorso scuola: 48.536 posti disponibili tra medie e superiori, probabile Pas in arrivo

Corso di formazione organizzato dalle Università in sinergia con le istituzioni scolastiche. La risposta è attesa per domani, lunedì 20 maggio. I sindacati vorrebbero, in questo modo, poter fare finalmente fronte all'emergenza supplenze, la quale a settembre 2019 potrebbe raggiungere nuovamente cifre altissime. Tale percorso abilitante si andrebbe ad affiancare al Concorso docenti: in questo modo gli aspiranti avranno una doppia possibilità. I candidati, inoltre, potranno concorrere almeno per due regioni: quella del concorso ordinario e quella del Pas.

Requisiti di accesso per il concorso

Al fine di accedere al concorso ordinario bisogna essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli o requisiti: