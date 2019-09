INAIL ha indetto un Concorso pubblico per titoli ed esami volto a reclutare 1514 nuove figure di personale non dirigenziale. Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale – Concorsi ed esami – n. 68 del 27 agosto 2019. Il personale andrà a lavorare nei settori dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Di seguito requisiti, modalità di esame e scadenza per presentare la domanda.

INAIL Concorso per personale non dirigenziale a tempo indeterminato

Riguardo il nuovo concorso INAIL, si precisa che le 1514 figure non dirigenziali saranno suddivise in diverse unità da impiegare nelle areee amministrativo giuridico contenzioso, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e Ispettorato nazionale del lavoro. Come riportato dal bando concorsuale INAIL in essere, i requisiti per l'ammissione alle varie classi di concorso (sia generali che specifici) sono indicati dettagliatamente nel bando completo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Per ciò che concerne la procedura concorsuale, sarà RIPAM l'organismo competente che si occuperà della fase preselettiva e selettiva dei candidati, in appoggio a Formez PA.

Prove d'esame per il concorso INAIL

Il Concorso pubblico INAIL per 1514 posti riservati a personale non dirigenziale pubblicato in Gazzetta Ufficiale si compone di tre step. Si inizierà con una prova preselettiva, che sarà uguale per tutti i profili professionali.

Seguirà un test scritto, che invece sarà differente in base al ruolo per il quale si intende partecipare. Infine, come disciplinato dall'articolo 8, è prevista una prova orale, anche in questo caso differente a seconda del ruolo che si intende andare ad occupare. Solo dopo il superamento della prova scritta ed orale, la commissione RIPAM andrà a valutare i titoli e le varie competenze del candidato.

Successivamente, verrà stilata una graduatoria finale di merito ottenuta dalla somma del punteggio conseguito nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli di studio.

Modalità di partecipazione al Concorso INAIL: materie d'esame e inoltro candidatura

Per poter partecipare al concorso INAIL, l'interessato dovrà accedere al servizio online step One 2019 e presentare la propria candidatura entro e non oltre l'11 ottobre 2019.

Per la classe concorsuale Codice CU/ISPL, previsti elementi di contabilità pubblica, diritto (amministrativo, costituzionale, civile, commerciale del lavoro e della legislazione sociale). Ci si dovrà inoltre preparare su elementi di diritto processuale civile e sulle varie normative in materia di sicurezza sul lavoro. Per il ruolo di funzionario amministrativo giuridico contenzioso (Codice CU/GIUL), tra le materie d'esame figurano elementi di diritto, contabilità pubblica, scienze delle finanze, disciplina della mobilità dei pubblici dipendenti del lavoro pubblico e la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Per accedere alla prova orale occorrerà aver ottenuto almeno 21 punti su 30 nello scritto. Anche il test orale sarà considerato valido con il medesimo range di punteggio. Riguardo la valutazione dei titoli di studio per il Concorso pubblico INAIL 2019, si terrà conto anche delle competenze della lingua inglese fino a un massimo di 10 punti e Master di primo e secondo livello.