L'esecuzione della delibera del 17 luglio 2019 numero 936 rende attivo il Concorso pubblico per 10 posti di dirigente psicologo. Il testo integrale è reperibile sul bollettino ufficiale num. 51 della Regione Campania del 26 agosto corrente anno. Il Concorso in essere è stato indetto dall'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord di Frattamaggiore. Di seguito tutte le informazioni utili.

Concorso per nuovi 10 posti di dirigente psicologo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il concorso pubblico per titoli ed esami volto alla copertura di 10 posti di dirigente psicologo con contratto a tempo indeterminato.

Il presente bando è successivo all'esecuzione del provvedimento del 17 luglio 2019. I requisiti sono consultabili in toto sul Bollettino ufficiale della Regione Campania numero 51 del 26 agosto corrente anno. Tra i requisiti specifici di ammissione, si richiede al candidato l'iscrizione all'Albo dell'Ordine degli psicologi, la specializzazione in psicoterapia o scuole equivalenti secondo le normative vigenti e Laurea in psicologia.

Modalità di partecipazione al Concorso per psicologi 2019 regione Campania

La domanda finalizzata alla partecipazione del Concorso per psicologi della regione Campania dovrà essere inviata esclusivamente con procedura telematica entro il 31/10/2019. Qualsiasi altra modalità sarà considerata non valida. Dopo aver effettuato l'accesso sul sito aziendale di riferimento, il candidato avrà cura cliccare sulla tendina del menu ''concorsi'' e successivamente di selezionare il tasto ''iscriviti''.

Dopo aver completato la scheda anagrafica in tutte le sue parti e averla salvata, si invierà la candidatura. Particolare attenzione va posta nella compilazione dei dati, in quanto la Commissione valuterà quanto dichiarato on-line. Eventuali altri documenti in aggiunta alla candidatura non verranno presi in considerazione e tanto meno considerati utili.

Concorso per dirigente psicologo: modalità di esame

Il Concorso per dirigente psicologo si compone di diverse prove, tra le quali una pre-selettiva qualora si superasse il numero di partecipanti, fissato a 300.

Alla convocazione della prova scritta ci si dovrà presentare con documento d'identità e relativa fotocopia, oltre alla domanda di partecipazione. Per quanto riguarda lo svolgimento degli esami, si dovranno poi superare un test pratico e uno orale. 100 i punti complessivi per la valutazione dei titoli e delle prove. Nello specifico, la Commissione metterà a disposizione 80 punti per le varie prove d'esame, 20 per i titoli, altri 20 per il colloquio orale.

Il restante punteggio verrà assegnato per eventuali titoli accademici e di studio, pubblicazioni, curriculum e titoli di carriera. Nella prova scritta, il candidato dovrà impostare un piano di trattamento riguardante un caso psico clinico. Nell'esame orale invece, si dovrà discutere un caso proposto dalla commissione. Il candidato dovrà esaminare un soggetto, farne l'anamnesi, esporre e spiegare i risultati dei test diagnostici e proporre una diagnosi.

Infine, nella prova orale del Concorso per dirigenti psicologi della regione Campania, verranno valutate le proprie competenze e conoscenza, oltre ai vari compiti e responsabilità connessi alla funzione da ricoprire.