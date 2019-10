L'Automobile Club d'Italia ha indetto due bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di 14 unità di personale, di cui 8 risorse professionali da regolarizzare nell'area C, posizione retributiva C1 e 6 figure da inquadrare nell'area B, posizione economica B1, da dislocare nei propri organismi situati sul territorio nazionale.

Bandi di Concorso a ottobre 2019

L'ACI ha proclamato un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 8 posti con il profilo specialistico informatico da assumere con un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time e da collocare nella sede centrale dell'ente, via Marsala n.

8 e via Fiume Delle Perle n. 24 a Roma (Lazio). Per essere ammessi a tale selezione sono richieste le seguenti lauree triennali o lauree magistrale o specialistiche o diplomi di laurea di vecchio ordinamento e requisiti:

statistica, scienze statistiche, scienze statistiche attuariali e finanziarie;

scienze matematiche, matematica;

fisica;

scienze e tecnologie informatiche;

scienze e tecnologie fisiche;

ingegneria dell'informazione, gestionale, elettronica, informatica, delle telecomunicazioni;

sicurezza informatica;

modellistica matematico-fisica per l'ingegneria;

metodologie informatiche per le materie umanistiche;

cittadinanza italiana o europea;

buona comprensione della lingua italiana;

godere dei diritti civili e politici;

idoneità fisica all'impiego.

I candidati possono presentare la domanda di partecipazione entro le ore 11:59 di giovedì 31 ottobre 2019.

Altre posizioni aperte a gennaio 2020

L'Automobile Club d'Italia ha bandito un concorso pubblico, per esami, per l'assegnazione di 6 posizioni destinate a personale da assumere con un rapporto lavorativo a tempo pieno e indeterminato e da situare nelle zone periferiche di seguito riportate:

per la direzione area metropolitana di Milano (Lombardia), 1 ubicazione;

per la direzione area metropolitana di Torino (Piemonte), 1 sistemazione;

per la direzione territoriale di Treviso (Veneto), 2 impieghi;

per l'unità territoriale di Modena (Emilia Romagna), 2 incarichi.

Per quanto riguarda i titoli di istruzione e i requisiti di richiesti sono i successivi:

diploma di scuola secondaria di II grado;

cittadinanza italiana o europea;

fluente padronanza della lingua italiana;

idoneità fisica all'attività;

diritto di voto elettorale attivo.

La domanda di ammissione deve essere inviata dalle ore 12:00 di mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 11:59 di venerdì 10 gennaio 2020.

Per ottenere maggiori informazioni al riguardo consultare il portale internet ufficiale ''Automobile Club d'Italia'' alla sezione 'bandi di concorso'..