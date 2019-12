La nota industria dolciaria Ferrero apre le selezioni per diplomati. In particolare, si ricercano giovani diplomati da inserire nei vari stabilimenti di Alba, Sant'Angelo dei Lomabrdi e Balvano. Inoltre, si ricercano manutentori meccanici da inserire nella filiale di Pozzuolo Martesana.

Per partecipare è necessario inviare il curriculum per via telematica

Ad oggi, il noto gruppo può contare su oltre 35 mila dipendenti che operano nelle varie filiali. Tuttavia, la campagna di assunzioni avviata da Ferrero non sembra destinata a fermarsi.

L'azienda, infatti, avrebbe aperto le selezioni per la figura di operai da inserire nelle sedi di Sant'Angelo dei Lombardi, di Alba, di Balvano e Pozzuolo Martesana. In particolare, si ricercano giovani diplomati che abbiano sia capaci di interagire al lavoro di squadra e che garantiscano un ottimo orientamento al risultato. La risorsa, infatti, dovrà occuparsi del ciclo produttivo, anche con l'appoggio dei colleghi più esperti. Tuttavia, l'azienda mira alla piena soddisfazione del consumatore garantendo continuità nella produzione di prodotti dolciari e offrendo la più alta qualità da inserire nel mercato.

Per partecipare alle selezioni, è richiesto un diploma di maturità che permette l'accesso alle Università e orientamento al risultato. Inoltre, per la figura di operai non è richiesta nessuna esperienza pregressa. Tutti gli interessati potranno presentare il proprio curriculum sul sito Ferrero dedicato alle selezioni.

Ferrero ricerca diplomati

Si tratta di un'ottima opportunità per coloro che intendono avviare un percorso lavorativo all'interno di una delle più grandi aziende, leader nel settore alimentare e dolciario d'Italia.

Tuttavia, Ferrero viene considerata da tanti una realtà solida e in continua crescita, con un fatturato di circa 10,7 miliardi di euro conseguito nel 2018. Ferrero è una grande multinazionale nata nel lontano 1946 ad Alba dall'idea del suo fondatore Pietro Ferrero. L'azienda è presente in Italia con vari stabilimenti dislocati a Pozzuolo Martesana, Balvano e Sant'Angelo dei Lombardi ed è strutturata attraverso una serie di società e subholding internazionali che fanno tutte riferimento a Ferrero International SA.

Si tratta di circa 94 piccole società con 25 stabilimenti produttivi che occupano oltre 35 mila dipendenti. Nel 1987, l'azienda conobbe un periodo di forte espansione a seguito dell'inizio dell'attività produttiva presso gli stabilimenti di Balvano e Sant'Angelo dei Lombardi e all'apertura di nuove filiali nell'Est Europa.

L'azienda è presente con varie filiali in 55 paesi del mondo e i suoi prodotti sono venduti in oltre 170 paesi. Ferrero, infatti, investe continuamente sulla formazione dei suoi dipendenti al fine di focalizzare l'attenzione sulla qualità.