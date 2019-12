Nuove opportunità di lavoro nel Gruppo Bruno che ormai da anni gestisce la nota catena di distribuzione di elettrodomestici Euronics. L'Azienda, infatti, è presente su tutto il territorio nazionale e risulta essere tra le maggiori nel campo dell'elettronica e della telefonia. Tuttavia, apre continuamente le selezioni per nuove figure professionali da inserire nei vari punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Si tratta di una buona opportunità per tutti coloro che intendono avviare una carriera all'interno di una delle più grandi aziende italiane, leader nel settore della grande distribuzione organizzata che sin dalla nascita si occupa della commercializzazione di elettrodomestici, telefonini, computer e strumenti per ufficio.

Come ormai noto, l'azienda ha sede principale ad Amsterdam ma con i suoi numerosi punti vendita è presente in vari paesi d'Europa. Tuttavia, l'azienda rientra tra le maggiori aziende per classe di fatturato con un volume d'affari pari a 18,8 miliardi di euro conseguito nel 2016. Inoltre, è presente in Italia con 420 punti vendita e, grazie all'apertura di nuove filiali, Euronics sta attuando un piano di assunzioni che porterà a nuovi inserimenti in vari punti vendita dislocati sul territorio nazionale.

Euronics apre le selezioni per addetti alla cassa

In particolare, Euronics è alla ricerca di giovani dinamici e determinati da inserire in azienda con la mansione di addetti alla cassa. Tuttavia, dovranno dimostrare un buon uso delle apparecchiature informatiche, un grande orientamento al risultato e una grande capacità di relazione con la clientela e con i colleghi. Inoltre, il candidato ideale dovrà essere disponibile a lavorare su turni e nei festivi e dovrà essere disponibile al lavoro di squadra.

Tuttavia, l'addetto alla cassa è colui che si occupa della gestione e dell'assistenza alla clientela, assicurare i processi d'incasso del punto vendita, trasferire i dati all'amministrazione, garantire la corretta gestione dei resi e procedere ai cambi merci. Inoltre, la risorsa dovrà occuparsi in alcuni casi anche del posizionamento della merce negli scaffali e nella gestione degli ordini.

Gli interessati potranno inviare il curriculum sul sito aziendale

L'azienda pone in primo luogo l'attenzione al cliente offrendo un grande assortimento di marchi leader e prodotti di ultima generazione, oltre ad una consulenza esemplare grazie alla continua formazione che offre ai suoi dipendenti che si occupano quotidianamente di assistere il cliente nei processi di acquisto.

Difatti, le risorse impiegate sono assiduamente sottoposti a periodi di formazione e di crescita professionale. Tutti gli interessati potranno inviare il proprio curriculum sul sito dedicato alle selezioni di Euronics.