Nuove posizioni aperte all'interno della nota catena di distribuzione alimentare tedesca Lidl. L'azienda, infatti, avrebbe da tempo aperto le selezioni per diversi profili professionali continuando il piano di reclutamento avviato tempo fa. In particolare, si ricercano commessi e operatori di filiale da inserire nelle sedi di Genova, Pistoia e Firenze.

La nota azienda nasce in Germania ma solo nel 1992 prende piede in Italia con il primo punto vendita aperto ad Arzignano, in provincia di Vicenza.

Tuttavia, Lidl rappresenta una delle maggiori aziende, leader nel settore della Grande Distribuzione Organizzata e si occupa della distribuzione di alimenti, bevande e altri beni di largo consumo. Inoltre, l'azienda ha proseguito la crescita imponendosi nel mercato italiano offrendo prodotti di qualità alla clientela e garantendo il miglior rapporto qualità-prezzo. Difatti, l'azienda conta più di 650 punti vendita in Italia, aprendo una filiale ogni due settimane e impiega oltre 16.500 collaboratori operanti nei vari punti vendita, nei poli logistici e negli uffici regionali.

Ad oggi, l'80% dei prodotti distribuiti da Lidl è Made in Italy.

L'azienda apre le selezioni per operatori di filiale e commessi

Visto il costante aumento del fatturato (nel 2016 pari a 86 miliardi di euro), l'azienda ha da tempo avviato alcune selezioni volte ad incrementare l'organico. In particolare, si ricercano operai ed impiegati da inserire nelle filiali di Genova, Firenze e Pistoia. Si tratta di un piano di reclutamento che porterà all'assunzione di diverse figure professionali come addetti alla vendita che dovrà occuparsi della sistemazione della merce negli scaffali, dell'assistenza al cliente e delle varie operazioni di cassa e di resi. La risorsa, infatti, dovrà possedere un diploma di maturità e avere un'età inferiore ai 25 anni. Tuttavia, si richiede anche un'attitudine al problem solving e al lavoro di squadra, affidabilità e flessibilità.

I requisiti

Per la posizione di operatore di filiale, invece, non è richiesto uno specifico titolo di studio bensì un'attitudine al lavoro di squadra, capacità al multitasking e orientamento al cliente. La figura, infatti, dovrà occuparsi del rifornimento dei prodotti sui bancali, della preparazione e della gestione dei nuovi articoli in promozione e della pulizia all'interno del punto vendita. Tuttavia, dovrà collaborare in sintonia con il team per la corretta gestione del punto vendita. L'azienda offre ai propri dipendenti un percorso di formazione e-learning e una retribuzione al minuto con contratto di lavoro part-time. Inoltre, si avrà la possibilità di lavorare in un'ambiente dinamico e stimolante. Gli interessati potranno inviare il proprio curriculum direttamente sul portale Lidl dedicato alle selezioni.