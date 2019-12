Continua la campagna di assunzioni iniziata qualche tempo fa dalla compagnia di volo low-cost Ryanair. In particolare, si ricercano assistenti di volo e personale di cabina da inserire dopo i colloqui promossi dall'agenzia Crewlink nell'ambito dei recruiting day. Le giornate si svolgeranno in molte città italiane fra dicembre 2019 e febbraio 2020.

Anche nel 2020, infatti, la compagnia irlandese assumerà nuovo personale che riguarderà i profili professionali di Hostess e Steward. In particolare, si ricercano giovani motivati e dinamici con la voglia di crescere professionalmente e lavorare in un'azienda solida e in forte espansione.

Con il modello economico "tariffe basse/niente fronzoli" adottato dal manager Michael O'Leary a seguito di una ristrutturazione aziendale, infatti, la compagnia raggiunse i più alti livelli di mercato, raggiungendo anche un alto numero di passeggeri. Ad oggi, infatti, la compagnia può vantare una flotta di 461 velivoli e può contare su 13 mila dipendenti. Tuttavia, nel 2018 ha raggiunto un fatturato pari a 7,151 miliardi di euro.

I requisiti per partecipare alle selezioni

Grazie al periodo di forte espansione, Ryanair ha avviato nuove selezioni con l'ausilio dell'agenzia Crewlink, che avrebbe organizzato dei Cabin Crew day fra dicembre 2019 e febbraio 2020.

Si tratta di alcune giornate che si svolgeranno in varie città italiane e all'estero consistenti in veri e propri colloqui conoscitivi al fine di reclutare nuovo personale di bordo come Hostess e Steward. Per partecipare alle selezioni, infatti, è necessario possedere un passaporto europeo e un altezza minima di 157 cm fino ad un massimo di 188 cm. Il candidato ideale, inoltre, dovrà essere maggiorenne e dovrà possedere un'ottima conoscenza della lingua inglese, oltre ad avere una disponibilità a lavorare su turni.

Tuttavia, tutti i profili risultati idonei saranno avviati ad un corso di formazione della durata di sei settimane. Dopo il superamento di un esame finale saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Per candidarsi alle selezioni è necessario consultare il sito di Crewlink dedicato alle selezioni dove sarà possibile caricare il proprio curriculum.

I recruiting day si svolgeranno fino a febbraio

Gli aspiranti, intanto, potranno consultare le date e i luoghi dei recruiting day lanciati da Crewlink: le giornate si volgeranno il 18 dicembre a Catania e Bari, il 21 dicembre a Milano-Bergamo, il 28 dicembre a Roma, il 21 gennaio a Cagliari, il 30 gennaio a Verona e Pescara, il 5 febbraio a Roma, Pisa e Catania, il 19 febbraio a Torino e il 28 febbraio a Milano.

Inoltre, Crewlink ha organizzato anche alcune giornate all'estero e si svolgeranno a Glasgow, Valencia, Bilbao, Tenerife, Malaga, Sofia, Manchester e Lisbona.