Continuano le assunzioni all'interno del Gruppo Ferrovie dello Stato. La nota società, infatti, ha da tempo avviato un maxi piano di reclutamento che prevede circa 650 mila inserimenti in cinque anni. L'azienda leader nel settore del trasporto ferroviario ricerca infatti giovani dinamici da inserire all'interno della società controllata Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l. di Genova.

Fs apre le selezioni per Responsabili Commerciali

Come aveva annunciato anche il segretario generale della Fit-Cgil Salvatore Pellecchia le assunzioni nel Gruppo continueranno anche nel 2019 con oltre 400 nuovi inserimenti entro fine anno, di cui 293 unità verranno impiegate nei treni, altre 41 unità al settore commerciale mentre altre 66 risorse saranno destinate al settore operativo e delle manutenzioni.

Difatti, stando a quanto riporta il sito istituzionale del Gruppo Ferrovie dello Stato, la società avrebbe aperto le selezioni anche per Responsabili Commerciali che saranno impiegati nella società controllata Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l. con sede a Genova che attualmente occupa circa 1.300 dipendenti. L'azienda nasce nel 1991 e si occupa della trazione e della verifica in qualità di impresa Ferroviaria, della manutenzione, del noleggio del materiale rotabile, della progettazione di raccordi ferroviari, della manovra ferroviaria e della gestione delle reti ferroviarie e raccordi portuali.

Tuttavia, l'attività principale dell'impresa è il trasporto di merci su rotaia.

Attualmente, Mercitalia ricerca Responsabili Commerciali da inserire con contratto a tempo indeterminato nella sede di Genova. La risorsa dovrà supportare il Responsabile della Direzione Operativa nell'attuazione delle politiche di sviluppo e delle strategie commerciali. Inoltre, dovrà monitorare il mercato di riferimento e proporre azioni commerciali per uno sviluppo del business, oltre a coordinare il processo di vendita in conformità alle procedure aziendali rispettando gli obiettivi commerciali.

Requisiti di partecipazione

Per tale posizione, l'azienda richiede una laurea magistrale in Economia o Ingegneria Gestionale. Tuttavia, potranno partecipare anche i giovani diplomati con pregressa esperienza nel ruolo.

Inoltre, si richiede conoscenza dei processi produttivi ferroviari e dei servizi e un'ottima conoscenza del Pacchetto Office. Il Gruppo Fs, inoltre, mette a disposizione periodi di formazione che seguiranno l'assunzione con un sistema abilitativo che consente ai neo-assunti di acquisire le competenze necessarie per lavorare all'interno dell'azienda. Si tratta di un percorso di 150 ore retribuite per varie figure professionali come Macchinisti, Manutentori, Impiegati, Capistazione e Capitreno. Per partecipare alla selezione per Responsabili Commerciali si dovrà inviare il curriculum entro il 7 gennaio 2020.