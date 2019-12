Nella regione Lazio sono attualmente attivi due Concorsi Pubblici per il ruolo di psicologo e per insegnante scuola dell'infanzia. I bandi sono stati pubblicati dall'Istituto di Scienze della Cognizione di Roma (per psicologo) e dalla Città di Pomezia (per insegnante scuola dell'infanzia).

Assegno di ricerca per uno psicologo

L'Istituto di Scienze della Cognizione di Roma ha promosso una selezione pubblica per il conferimento di un “Assegno Professionalizzante', per la seguente tematica: 'Studio del bilinguismo bimodale in bambini sordi e udenti in età scolare'.

I candidati che intendono prendere parte alla selezione devono essere in possesso di un Diploma di Laurea in Psicologia conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente; oppure di un un Diploma di Laurea Specialistica/Magistrale equivalente, con pregressa esperienza nella raccolta, codifica e analisi di dati in lingua dei segni italiana. Per quanto concerne l'invio della domanda, l'istanza dovrà essere inviata unicamente con posta elettronica certificata, entro il prossimo 8 gennaio 2020.

La commissione disporrà di 100 punti, di cui 70 punti per la valutazione dei titoli e 30 punti per il colloquio. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano conseguito una valutazione non inferiore a 30/70. Per ulteriori informazioni è possibile rerire il bando completo, nel sito: istc.cnr.it/it/opportunities/vacancies.

Procedura selettiva per 10 insegnanti di scuola dell'infanzia

Il Comune di Pomezia, in provincia di Roma, ha emanato una procedura selettiva finalizzata alla formazione di una graduatoria unica per l’individuazione di dieci insegnanti a tempo determinato, presso le scuole materne del comune.

Gli interessati dovranno presentare la domanda di ammissione alla procedura entro il 17 gennaio secondo una delle seguenti modalità: a mezzo raccomandata; direttamente all'ufficio del comune o tramite PEC.

All'istanza deve essere allegata la ricevuta comprovante della tassa di ammissione al concorso di €.10,33. Ricordiamo che oltre ai requisiti generali è richiesta una Laurea in Scienze della formazione primaria (indirizzo scuola dell'infanzia) o altri titoli afferenti, tra cui una Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria (classe LM 85 bis).

Le prove d’esame saranno valutate in trentesimi e si intendono superate qualora i partecipanti abbiano conseguito il punteggio minimo di 21/30. La prova pratica potrebbe consistere nell’espletamento di una serie di quesiti a risposta sintetica, oppure nella stesura di un elaborato o in una serie di test bilanciati. La prova orale, invece, verterà sugli argomenti specifici delle materie d'esame. Il bando integrale è disponibile, nel portale istituzionale: comune.pomezia.rm.it