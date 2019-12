La celebre azienda che si occupa di pulizia per la casa ha intenzione di incrementare la rete di vendita assumendo 900 figure professionali in tutto il territorio nazionale. Il colosso tedesco, infatti, è alla ricerca di 900 addetti alla vendita a domicilio che, previo un corso di formazione, riceveranno un ingaggio da Vorwerk Folletto con concrete prospettive di crescita. La notizia del maxi recruiting italiano è stata data dal Corriere della Sera, molti i profili richiesti dall'azienda.

Profili richiesti

Vorwerk Folletto ricerca solitamente neolaureati o neodiplomati con la passione per le vendite o, ancora meglio, con una Laurea in Scienze della Comunicazione o Master specifici ma in questo maxi-reclutamento italiano saranno prese in considerazione anche profili meno esperti e più giovani.

A patto, però, che questi ultimi dimostrino sin da subito un certo entusiasmo ed una predisposizione allo stacanovismo ed alla dedizione verso la professione. Quindi i profili richiesti dall'azienda tedesca possono anche essere privi di esperienza nel settore e ciò è possibile grazie al corso di formazione creato ad hoc per indottrinare a dovere i futuri 'Addetti alla Vendita'.

Percorso formativo

Per intraprendere questo percorso professionale, dunque, è necessario completare un percorso formativo che sarà composto da due sezioni: alle lezioni in aula seguiranno degli stage formativi per 'testare' la capacità sul campo dei candidati.

Il corso introduttivo servirà per imparare le tecniche di vendita più efficaci per i prodotti Vorwerk tramite delle lezioni tenute da Agenti di commercio con pluriennale esperienza nel settore. Quando il corso teorico starà per terminare verrà implementato l'addestramento 'on the job' che permetterà ai candidati di seguire le lezioni formative e nel frattempo applicare le tecniche imparate in maniera pratica. Questi stage verranno curati da figure di supporto che accompagneranno le figure da formare verso un buon livello di gestione autonoma della professione.

Al termine dei percorsi teorici e pratici i candidati potranno scegliere se chiedere l'abilitazione o meno per la figura di Agente di Commercio. Per chi, invece, tra le risorse dimostrerà discrete capacità gestionali potrebbero schiudersi opportunità per compiti di coordinamento.

Come candidarsi

Per proporre la propria candidatura è necessario inviare il curriculum vitae alla sezione 'Lavora con Noi' del sito ufficiale di Vorwerk. Compilando il form con i dati richiesti si verrà contattati, tramite la modalità richiesta, per fissare un appuntamento con una delle aziende leader del settore.