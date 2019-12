Aperte le assunzioni anche nella nota azienda di articoli sportivi Decathlon. La società francese, infatti, ricerca addetti alle vendite da inserire in varie sedi d'Italia: Fiumicino, Biella, Villafranca, Bolzano, Montecatini Terme, Voghera, Bassano Del Grappa e Corsico. Si tratta di un'importante opportunità lavorativa per molti giovani che oggi, a causa della grave crisi economica, fanno sempre più fatica a trovare un'occupazione.

Decathlon apre le selezioni per addetti alla vendita

In particolare, l'azienda è alla ricerca di giovani diplomati per la posizione di addetti alla vendita che potrebbero contribuire allo sviluppo del punto vendita.

La risorsa, infatti, dovrà occuparsi di accompagnare il cliente alla vendita dei prodotti offerti da Decathlon, soddisfare le esigenze del cliente, sistemare la merce negli appositi scaffali ed effettuare le operazioni di cassa e resi. Per partecipare alle selezioni, il candidato ideale dovrà essere in possesso di un diploma di maturità o essere uno studente universitario. Inoltre, dovrà avere una pregressa esperienza in ambito commerciale e dovrà dimostrare la sua passione per lo sport.

Iter di selezione

Il processo di selezione è molto articolato e prevede un primo colloquio conoscitivo con i candidati che risultano in linea con i requisiti richiesti e soprattutto che abbiano dimostrato di avere grande passione per lo sport.

Tuttavia, la risorsa verrà inserita in un percorso di formazione con l'aiuto di un manager al fine di poter conoscere al meglio l'azienda. Decatlhon, inoltre, offre un contratto di lavoro part-time per i venditori e un contratto full-time per altri profili professionali. Tutti gli interessati potranno inviare il proprio curriculum dettagliato sul sito Decathlon, dove sarà possibile visualizzare tutte le posizioni aperte.

Il marchio Decathlon è stato fondato nel 1976 da Michel Leclercq con l'obiettivo di diffondere la cultura sportiva in vari paesi del mondo.

L'azienda, infatti, commercializza articoli per vari sport conosciuti a livello mondiale: dal tennis, al calcio, al ciclismo, al running, al nuoto, al surf, al fitness, all'equitazione, alla pesca e agli altri sport di combattimento. L'attività ebbe inizio con un piccolo negozio a Lille in Francia ma nel 1986 conobbe un periodo di rapida espansione che portò all'apertura di altri punti vendita in Germania, in Italia e nel Regno Unito. Oggi l'azienda conta più di 1500 negozi sparsi in tutto il mondo e circa 92 mila dipendenti. Tuttavia, in Italia sono presenti oltre 120 filiali in 18 regioni e, grazie al volume d'affari favorevole, l'azienda avrebbe avviato una nuova campagna di assunzioni volta all'inserimento di nuovi profili professionali all'interno delle varie filiali.