Continuano le assunzioni nel Gruppo Ferrero. Difatti, ha recentemente avviato le selezioni per operai di stabilimento e manutentori meccanici da inserire nella sede di Pozzuolo Martesana. L'azienda rappresenta tutt'oggi una realtà in forte espansione e periodicamente seleziona personale altamente qualificato da inserire nei propri stabilimenti. Le ricerche, inoltre, sono rivolte anche a giovani diplomati.

Nuove assunzioni nel Gruppo Ferrero

L'azienda ideata e costituita da Pietro Ferrero è leader nella produzione e distribuzione di prodotti dolciari distinguendosi anche per l'originalità dei propri prodotti.

Inoltre, nel corso degli anni ha attraversato una continua crescita che ha permesso l'impiego di strumenti sempre più innovativi migliorando gli standard di produzione. Tra gli investimenti del Gruppo Ferrero, anche la continua ricerca di personale, volta all'ampliamento del proprio organico. Difatti, periodicamente apre le assunzioni per diverse figure professionali che saranno inserite nell'ambito dei processi organizzativi dell'azienda.

Si ricercano operai di stabilimento

Nel dettaglio, il Gruppo Ferrero ha recentemente aperto le assunzioni per operai di stabilimento da destinare alla sede di Pozzuolo Martesana, che si occuperanno dell'organizzazione dei processi produttivi attraverso il coordinamento e l'utilizzo degli strumenti messi a disposizione per la produzione.

Per candidarsi alla posizione di operaio di stabilimento è necessario il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, una pregressa esperienza nel medesimo ruolo e ottime doti comunicative e relazionali.

Posizioni aperte per manutentori meccanici

L'azienda, è alla ricerca anche di manutentori meccanici da inserire nella sede di Pozzuolo Martesana. Le risorse si occuperanno delle attività di manutenzione e pertanto sono richieste conoscenze specifiche di meccanica e pneumatica.

Il manutentore, inoltre, sarà responsabile sulla riparazione dei guasti sugli impianti di produzione e sarà inserito anche nel settore dei processi di preparazione delle macchine di incarto e confezionamento. Le risorse, infatti, agiranno su guasti inerenti a pompe, motori, valvole, organi pneumatici e nastri di trasporto. Per tale posizione si richiede un diploma di maturità o, in alternativa una qualifica professionale in ambito meccanico, elettronico, meccatronico o industriale.

Inoltre, i candidati ideali dovranno essere in possesso di una maturata esperienza di almeno un anno e dovranno avere una disponibilità di lavoro su tre turni. Tutti gli interessati in possesso dei requisiti richiesti potranno consultare le Offerte di lavoro sul sito Ferrero e candidarsi alla posizione desiderata caricando il proprio curriculum vitae.