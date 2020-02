Sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 21-2-2020 è stato pubblicato un avviso di selezione pubblica per la copertura di due posti di infermiere, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno. Il termine per presentare la domanda è il 23-3-2020. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 14-2-2020 è stato emanato anche un altro avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria finalizzata alla copertura di un posto di operatore socio sanitario, categoria B3, a tempo determinato. La sede di lavoro per entrambe le posizioni è l'I.P.A.B.

Emilio Biazzi, sita in Castelvetro Piacentino. Nell'articolo sono riportati i requisiti richiesti agli aspiranti candidati, nonché le modalità di invio della candidatura stessa

Requisiti: per concorso Infermieri e per la graduatoria Oss

I requisiti specifici che sono richiesti agli aspiranti candidati per la posizione di Infermieri sono: possesso di una Laurea triennale in infermieristica oppure di un titolo equipollente e essere iscritti all’albo degli Infermieri. I requisiti specifici che sono richiesti a chi vuole presentare domanda per la posizione di Oss sono invece: licenza scuola dell'Obbligo, titolo professionale di Operatore Socio Assistenziale e patente cat.

B.Si specifica che una posizione lavorativa tra quelle messe a bando è riservata per i militari volontari delle FF.AA congedati senza demerito dalle ferme contratte.

Infermieri e Oss: prove da sostenere

Le Offerte di lavoro promosse dall'Istituto Emilio Bazzi tramite avvisi pubblici prevedono che i candidati sostengano delle prove per saggiare le competenze da essi possedute. Gli aspiranti candidati al ruolo di Operatore Socio Sanitario dovranno sostenere una prova scritta e ad una prova teorico-pratica.

Per la formazione della graduatoria per la posizione di Oss si specifica inoltre che l'indizione della prova scritta, la data e le modalità in cui avverrà saranno pubblicate sul sito internet dell’Istituto. Tale pubblicazione è da intendersi come notifica agli interessati. La stessa avverrà almeno 10 giorni prima rispetto alla data in cui si svolgerà la prima prova d'esame. Si specifica poi che per il concorso per Infermieri l’indizione della preselezione, la data e le modalità in cui essa avverrà, saranno pubblicate sul sito internet dell’Istituto il giorno 31 marzo 2020.

Gli aspiranti candidati al ruolo di Infermieri dovranno sostenere tre prove: una scritta, una orale e una pratica. Per conoscere gli argomenti delle prove, si rimandano gli aspiranti candidati agli avvisi pubblicati sul sito dell'istituto Emilio Biazzi.

Infermieri e Oss: come inviare candidature

Gli aspiranti candidati al bando per Infermieri o all'avviso per Oss possono inviare la propria candidatura secondo tre differenti modalità. Il luogo della prestazione lavorativa per entrambe le posizioni è Castelvetro Piacentino presso l'istituto Emilio Biazzi, le domande possono essere consegnate a mano agli uffici prestati dell'istituto stesso oppure inviate tramite Posta Elettronica Certificata istitutoemiliobiazzi@pec.it.

Alla candidatura spontanea deve essere allegata la ricevuta di versamento della tassa concorsuale che, in caso di mancata accettazione della candidatura, non sarà rimborsata.