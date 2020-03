Nuove offerte di lavoro da parte dell'azienda Italo che ha recentemente aperto le selezioni per macchinisti da impiegare nelle sedi di Roma, Napoli e Milano e per project manager, che invece, saranno destinate alla sede centrale di Roma. L'azienda offre buone opportunità lavorative per molti giovani che desiderano lavorare in un ambiente dinamico ed avviare una carriera nel settore dei trasporti.

Nuove offerte di lavoro in Italo

Italo, infatti, si configura come una delle principali aziende, leader nel settore del trasporto pubblico su rotaie garantendo i propri servizi in 13 città e 18 stazioni.

Italo, infatti, conta diverse rotte per un totale di 56 viaggi giornalieri effettuati soprattutto nelle città di Torino, Milano, Bologna, Firenze, Napoli, Salerno, Venezia, Padova, Bergamo e Brescia. Per l'ampliamento del proprio organico, l'azienda ha recentemente aperto le assunzioni per macchinisti che opereranno nelle sedi di Roma, Napoli e Milano e saranno impiegati per la guida della flotta composta dai treni Alstom AGV 575 e Alstom ETR 675.

Si ricercano macchinisti con diploma

Nel dettaglio, il macchinista è quella figura che si occupa della condotta di treni, dell'ispezione della locomotiva e della verifica del corretto funzionamento di tutti i sistemi di controllo durante il viaggio.

Inoltre, è responsabile del monitoraggio del rispetto dei limiti di velocità e dell'applicazione delle procedure e dei regolamenti di settore. Per questo motivo, l'azienda ricerca giovani in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che abbiano un pregressa esperienza di lavoro come primo agente nella condotta di treni superiore ad un anno. Costituisce requisito indispensabile anche il possesso della Licenza Europea di condotta dei treni, in corso di validità.

Le risorse dovranno anche essere disponibili a lavorare su turni e nei giorni festivi.

Posti per project manager

Le Offerte di lavoro in Italo sono rivolte anche a giovani in possesso di una laurea in Informatica che, invece, occuperanno il ruolo di project manager, ovvero, quella figura professionale, responsabile dei progetti di sviluppo e del coordinamento e della gestione dei gruppi di lavoro per lo svolgimento delle attività previste.

Inoltre, si occuperanno anche di fornire le soluzioni ICT più efficaci. Tale posizione richiede, infatti, un'esperienza di almeno 3 anni maturata in analoghi settori, conoscenza delle piattaforme CRM e dei sistemi di pagamento, ottima padronanza della lingua inglese, capacità di analisi e ottime conoscenze delle metodologie di project management. Tutti gli aspiranti alle selezioni potranno inviare la propria candidatura attraverso il canale telematico presente sul sito istituzionale di Italo.