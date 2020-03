La società Ales S.p.A, che si occupa della salvaguardia e della gestione del patrimonio culturale, ha avviato le assunzioni per addetti al controllo di gestione da inserire nella sede di Roma. Le selezioni sono rivolte a giovani laureati in materia economiche che potranno inviare la propria candidatura entro il prossimo 15 marzo.

Assunzioni Ales S.p.A, si ricercano addetti al controllo di gestione

Come ormai noto, la società Ales opera sotto le direttive del Ministero dei Beni Culturali e da qualche tempo ha avviato alcune assunzioni per diverse figure professionali, da inserire in alcune sedi d'Italia.

Dopo le recenti assunzioni per il reclutamento di addetti all'ufficio amministrativo e addetti alla vigilanza e all'accoglienza al pubblico, infatti, la società ha pubblicato un nuovo avviso di selezione che porterà all'assunzione di addetti al controllo di gestione che andranno a lavorare nella sede di Roma. Le risorse verranno inserite nell'area amministrativa dell'azienda, allo scopo di svolgere tutte le attività inerenti alla contabilità analitica, gestendo la rilevazione dei costi e predisponendo i report periodici.

I requisiti di partecipazione

Le figure selezionate, infatti, opereranno generalmente all'interno della Direzione Generale del Ministero dei Beni Culturali e saranno supervisionate da un responsabile della gestione operativa. Tra le mansioni che svolgeranno gli addetti al controllo di gestione, anche la classificazione dei costi e la configurazione dei costi a full costing e direct costing. Inoltre, saranno responsabili anche gestione della rendicontazione delle commesse.

Per candidarsi alla posizione è richiesta la laurea magistrale in Economia, con un punteggio minimo di 105 su 110, l'esperienza pregressa di almeno tre anni nello stesso settore e l'età non superiore ai 45 anni. Inoltre, si richiede una conoscenza approfondita su elementi di statistica, di badgeting, sui metodi di valutazione patrimoniale e su elementi di contabilità industriale.

Procedura di selezione

Tutti gli interessati alle selezioni potranno inviare la candidatura attraverso il portale di Ales S.p.A. entro il 15 marzo 2020. L'ufficio delle risorse umane provvederà allo screening dei curriculum e alle convocazioni dei candidati ritenuti idonei con i requisiti richiesti. La procedura di selezione prevede un test tecnico a risposta multipla ed un colloquio conoscitivo che contribuiranno all'attribuzione del punteggio finale. Tutti i candidati rientranti nelle posizioni utili in graduatoria, infatti, verranno assunti con contratto a tempo determinato con la possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.