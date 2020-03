Imminente la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'arruolamento di 3.581 allievi carabinieri. Tutti gli aspiranti, infatti, avranno tempo fino a giovedì 26 marzo per registrarsi al portale concorsi dell'Arma dei Carabinieri ed inoltrare la propria candidatura.

Ripartizione dei posti

Come ormai tanti sanno, il bando era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 25 febbraio 2020 e prevede l'assunzione di 3.581 allievi carabinieri, di cui 2.449 posti sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno e ai volontari in ferma prefissata di quattro anni in servizio nelle Forze Armate, altri 1.100 posti sono riservati ai cittadini italiani provenienti dalla vita civile e i restanti 32 posti, invece, sono riservati a tutti coloro in possesso dell'attestato di bilinguismo.

I requisiti

Stando a quanto riporta il bando di concorso, possono partecipare tutti i cittadini italiani in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che non abbiano superato il compimento del 26 esimo anno di età anagrafica. Inoltre, dovranno godere dei diritti civili e politici, non devono essere stati destituiti o dispensati dai pubblici uffici e non devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione ne avere precedenti penali. Per i militari in servizio, invece, il limite d'età è elevato ai 28 anni non compiuti e per partecipare al concorso dovranno essere in possesso di almeno la licenza media.

Tutti coloro che intendono presentare domanda di partecipazione dovranno essere in possesso delle credenziali Spid o della smart card che consentiranno l'accesso all'area concorsi e alla compilazione dell'istanza.

L'iter di selezione prevede una prima prova pre-selettiva da somministrare ai candidati che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di esclusione dal concorso. Si tratta di un test a risposta multipla su argomenti di cultura generale.

Tutti i candidati che avranno superato il test di pre-selezione saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica e ai successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali. Il bando, inoltre, specifica che la prima prova pre-selettiva si terrà presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri di Roma.

Concorso carabinieri, domande entro il 26 marzo

I candidati che riusciranno a classificarsi nelle posizioni utili in graduatoria saranno avviati al corso di formazione della durata di sei mesi, in qualità di allievo carabiniere mentre al termine del corso, si conseguirà la nomina a carabiniere e i vincitori del concorso saranno destinati in una delle sedi presenti su tutto il territorio nazionale.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate con procedura telematica entro il 26 marzo 2020.