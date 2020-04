Ales Arte Lavoro e Servizi, società di servizi che si occupa dei servizi connessi alla gestione e conservazione del patrimonio culturale ha aperto il bando di concorso per l'assunzione di addetti alla progettazione e rendicontazione di opere pubbliche che saranno inseriti nella sede di Genova.

Concorso Ales, si ricercano progettisti

La società, infatti, ha da qualche tempo avviato nuove assunzioni volte all'inserimento di diversi profili professionali che contribuiranno a rendere più efficaci i servizi prestati alla clientela.

Stando a quanto recita il bando di concorso, infatti, la società ricerca progettisti che saranno responsabili della rendicontazione di opere pubbliche e si occuperanno delle analisi e delle rilevazioni su aree oggetto di lavori per verificare la fattibilità di progetti di edificazione e ristrutturazione. Inoltre, le risorse dovranno essere capaci di utilizzare le strumentazioni informatiche e predisporre la documentazione necessaria. Per questo motivo, le ricerche sono rivolte in prevalenza a laureati in grado di interpretare mappe e cartografie, effettuare controlli sulla pendenza del terreno e redigere relazioni tecniche.

I requisiti

Inoltre, si occuperanno della stesura degli elaborati tecnici, progetti e capitolati di gara, di quantificare la spesa e organizzare la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni architettonici. Saranno responsabili anche della verifica e della conformità progettuale dell'opera in fase di realizzazione, oltre del coordinamento e delle procedure per garantire la sicurezza. Potranno candidarsi alle selezioni tutti coloro che sono in possesso di una laurea triennale o una laurea magistrale in Architettura o Ingegneria Civile e che non abbiano superato il 45 esimo anno di età anagrafica.

Si richiede, inoltre, un'esperienza minima di 2 anni nel medesimo settore e l'iscrizione all'albo degli Architetti.

Entro il 3 aprile le domande per partecipare al concorso

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 3 aprile 2020 seguendo la procedura telematica presente sul sito istituzionale di Ales, dove sarà possibile visualizzare le Offerte di lavoro attive ed inviare il proprio curriculum vitae.

I candidati, quindi, verranno ammessi a sostenere un test tecnico che consisterà in un questionario a risposta multipla ed un successivo colloquio conoscitivo di carattere tecnico-motivazionale. Sulla base dei punteggi ottenuti, Ales si occuperà di redigere la graduatoria finale per provvedere alle assunzioni. Le risorse selezionate, infatti, saranno destinate alla sede di Genova e saranno inseriti in azienda con iniziale contratto a tempo determinato di 12 mesi anche se, si prevede la facoltà di una successiva trasformazione del contratto a tempo indeterminato.