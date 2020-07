Enel, multinazionale nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica, ha avviato le assunzioni per diplomati in tutta Italia. Le risorse saranno impiegate in posizioni tecnico-operative e svolgeranno mansioni di verifica e manutenzione degli impianti.

Assunzioni per diplomati in Enel

Si tratta di una buona opportunità lavorativa per molti giovani diplomati in ambito elettronico o elettrico, che intendono avviare una carriera in un'azienda solida ed in continua espansione. Enel Energia, infatti, vanta della collaborazione di più di 68 mila dipendenti su scala mondiale ed è considerata una delle maggiori aziende leader nel settore energetico.

Periodicamente apre le assunzioni per diplomati e laureati e offre anche contratti di apprendistato professionalizzante, al fine di impartire ai giovani le tecniche e le nozioni per intraprendere questa carriera e garantire una preparazione di alto livello. In particolare, per l'ampliamento del proprio organico, l'azienda ha aperto le assunzioni per diplomati, da inserire nelle varie sedi distribuite su tutto il territorio nazionale, che ricopriranno posizioni tecnico-operative.

Si ricercano giovani per posizioni tecnico-operative

Le risorse, infatti, saranno inserite con iniziale contratto di apprendistato professionalizzante di 36 mesi e, infine, sulla base delle esigenze aziendali, potranno beneficiare del contratto a tempo indeterminato.

Le risorse avranno un ruolo fondamentale nelle mansioni di conduzioni di squadra, nelle attività di coordinamento e allestimenti dei cantieri, nell'istallazione, verifica e manutenzione dei gruppi di misura e negli interventi su impianti e cabine.

Enel, requisiti per la selezione

Per partecipare alle selezioni è necessario un diploma tecnico o professionale con competenze in ambito elettrico, elettronico o meccanico, ottime doti organizzative e relazionali, capacità di lavorare in gruppo, disponibilità a svolgere turni in reperibilità, sensibilità sui temi della sicurezza, rispetto delle scadenze, ottime conoscenze dei pacchetti applicativi e capacità al problem solving.

Inoltre, tutti i candidati alle selezioni dovranno avere un'età minima di 18 anni e massima di 29 anni. L'azienda offre l'iniziale inserimento con contratto di apprendistato professionalizzante di 36 mesi e l'affiancamento di un tutor aziendale.

La candidature potranno essere inoltrate direttamente sul sito istituzionale di Enel Energia, alla sezione Posizione aperte, dove è possibile consultare tutte le Offerte di lavoro attive. Gli interessati, inoltre, potranno registrarsi sul portale, caricare il proprio curriculum vitae corredato da foto e dal titolo di studio ed inviare la candidatura. L'ufficio delle risorse umane, invece, provvederà a convocare le persone ritenute in linea con i requisiti richiesti.