Lidl, azienda che distribuisce generi vari da oltre 25 anni, periodicamente inserisce posizioni di lavoro nel suo sito web. In particolare, essa è attualmente alla ricerca di persone anche senza esperienza da inserire come operatori di filiale, apprendisti e addetti vendita in varie città d'Italia; ruoli a cui è possibile candidarsi in via telematica.

L'operatore di filiale

La posizione di operatore di filiale prevede che il candidato debba occuparsi del rifornimento degli scaffali, dei prodotti in promozione e dell'igiene degli ambienti lavorativi; il tutto dovrà avvenire con la collaborazione degli altri colleghi.

I requisiti richiesti da Lidl sono: la predisposizione a relazionarsi con la clientela, il senso di squadra e la capacità di essere flessibili. L'inquadramento prevede un contratto di lavoro a tempo parziale, una retribuzione al minuto, vari benefit che si presume verranno discussi in sede di colloquio e un percorso formativo teorico e pratico da svolgere direttamente in azienda. Le sedi di destinazione sono visionabili sul sito aziendale.

L'apprendista

Nel caso dell'apprendista nella vendita, il lavoratore seguirà un percorso di formazione grazie al quale, con l'aiuto dei più esperti, apprenderà come garantire la corretta esposizione dei prodotti affinché abbiano il prezzo corrispondente e in modo che il cliente possa verificare con facilità tutto ciò a cui è interessato; in più si occuperà anche di eseguire le operazioni di cassa.

I requisiti e l'inquadramento sono gli stessi a eccezione del fatto che questo ruolo è rivolto soltanto ai diplomati tra i 18 e i 29 anni, i quali lavoreranno in base a un contratto di apprendistato. Anche per questa posizione le sedi sono verificabili sul sito aziendale.

L'addetto vendita

Per quanto riguarda la figura dell'addetto vendita, il neo assunto dovrà dedicarsi ai medesimi compiti della prima posizione descritta e avrà anche lo stesso trattamento in termini di retribuzione e benefit.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Sul contratto di lavoro, invece, l'annuncio prevede diverse formule di assunzione: ad esempio nel negozio di Parma è previsto un inquadramento a tempo parziale e il possesso del diploma; in quello di Ghedi (provincia di Brescia) sono previste otto ore da eseguire la domenica da candidati che o già lavorano part-time o sono studenti universitari oppure ragazzi di età inferiore ai 25 anni; in quello di Alba (provincia di Cuneo) il lavoro sarà a chiamata, con un giorno di preavviso, basato su turni di quattro o otto ore.

Gli altri luoghi di lavoro si possono trovare sul sito web di Lidl.

Invio del curriculum

Per inviare il curriculum bisogna accedere al portale delle carriere digitando Lidl lavora con noi su un qualsiasi motore di ricerca. Una volta all'interno di tale pagina, il pulsante blu Annunci di lavoro, presente in alto a destra, condurrà direttamente all'elenco delle offerte lavorative, tra cui quelle descritte finora. Non resta che cliccare sulla posizione d'interesse e sul pulsante Candidati ora per completare la domanda online.